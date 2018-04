Polnischer Pfarrer in Allmendingen angekommen

Pfarrer Krzysztof Myjak für die neue polnische Gemeinde ist in Allmendingen angekommen. Er hat bereits sein Pfarrhaus in der Ehinger Straße gegenüber der Kirche Mariä Himmelfahrt bezogen. 3600 polnische Katholiken wird er in seiner neuen Gemeinde betreuen. Sie wurde geschaffen, um den polnischen Pfarrer Jan Krawiec zu entlasten, der sich bisher von Ravensburg aus um die polnischen Katholiken vom Bodensee bis nördlich von Ulm kümmerte. Krzysztof Myjak wird in Allmendingen, Biberach und Ulm Gottesdienste halten.

„Immer mehr polnische Menschen kommen hierher, um zu arbeiten: am Bau, als Erntehelfer, überall“, sagt Myjak, der etwas Deutsch spricht. In Polen gebe es nämlich nicht so viel Arbeit. Dadurch ist auch die polnische Kirchengemeinde hier in der Region stark gewachsen: 9000 polnische Katholiken seien es vom Bodensee bis nördlich von Ulm, erklärt Allmendingens Pfarrer Martin Jochen Wittschorek. Und die Katholiken in Polen hätten noch eine Selbstverständlichkeit und ein Zugehörigkeitsgefühl, „wie hier in den 50er-, 60er-Jahren“. 80 Prozent der Menschen würden in Polen in die Kirche kommen, sagt Myjak. „Und das wollen sie hier auch. Aber sie verstehen kein Deutsch.“ Wittschorek berichtet von polnischen Paaren, die gerne polnische Elemente bei ihrer Trauung hätten oder einem Polen, der bei ihm zur Beichte gehen wollte, doch mit dem er sich nicht verständigen konnte.

Gottesdienste in Ulm, Biberach und Allmendingen

Für all diese Menschen ist jetzt Pfarrer Myjak da. In der Kleindorfer Kirche in Allmendingen wird er ab dem 6. Mai sonntags um 10.30 Uhr einen Gottesdienst auf Polnisch leiten, in Ulm um 15 Uhr und samstags in der Spitalkirche in Biberach um 16.30 Uhr.

Der 33-Jährige wurde 70 Kilometer südlich von Krakau geboren, in Deutschland ist er seit September 2016 – als Kaplan ist er damals nach Würzburg gekommen, als er noch kein Wort Deutsch sprach. Jetzt tritt er seine erste Stelle als Pfarrer an.

Als der Bischof Allmendingen als Ort für den neuen Pfarrsitz ins Spiel gebracht habe, sei das überraschend gekommen, sagt Wittschorek. Doch Allmendingen eigne sich gut, denn es gebe zwei Kirchen im Ort und genügend Parkplätze für die Leute von auswärts. „Wir haben dann ein halbes Jahr jemanden für diese Aufgabe gesucht“, sagt Wittschorek. Es sei eine große Aufgabe, die Gemeinde hier ganz neu aufzubauen, es habe auch Absagen gegeben. Noch fehle alles, was eine Gemeinde trägt, es gebe etwa noch keine Ministranten. Die neue polnische Gemeinde „Parafia Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza“, die Pfarrgemeinde Jesu Christi Guter Hirte, bildet einen eigenen Kirchengemeinderat und gehört als vierte Gemeinde mit Altheim und Schwörzkirch nun zur Seelsorgeeinheit Allmendingen.

Mit einem Einführungsgottesdienst am Sonntag, 29. April, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Allmendingen begrüßen die Allmendinger Katholiken den neuen Pfarrer und die polnische Gemeinde.