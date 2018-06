Platz drei für Allmendinger Jungschützen

Erfolgreicher Finalkampf für die jungen Schützen des SV Allmendingen in der Bezirksoberliga: Die erste Jugendmannschaft der Allmendinger belegte im Bezirksoberliga-Finale den dritten Platz. Im Halbfinale musste sich die Mannschaft dem späteren Sieger Bad Waldsee mit 0:3 noch deutlich geschlagen geben. In der ersten Paarung unterlag Benjamin Bailer seiner Gegnerin aus Waldsee mit 362:378 Ringen. Auch Jan Prei musste sich seinem Gegner mit 376:386 Ringen geschlagen geben. In der dritten Paarung unterlag Luca Prei mit 363:378 Ringen. Somit mussten sich die Allmendinger mit dem SV Oberteuringen um Platz drei messen. Hier erzielten die SVA-Schützen eine deutliche Leistungssteigerung. Musste Benjamin Bailer gegen seine Gegnerin noch eine knappe Niederlage mit 375:379 Ringen hinnehmen, fuhren Jan Prei und Luca Prei die entscheidenden Punkte gegen ihre Gegner ein. Jan Prei gewann seinen Finalkampf mit 370:368 Ringen; noch deutlicher setzte sich Luca Prei durch. Er ließ seinem Gegner mit 372:362 Ringen keine Chance und erzielte den entscheidenden Einzelpunkt zum 2:1-Sieg. Damit sicherten sich die jungen Schützen aus Allmendingen den dritten Platz in der derzeit höchsten Jugendklasse.