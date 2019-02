Piraten, Haifische und Meerjungfrauen entern Fasnet

Wildes, kostümiertes Gewusel hat die Gäste am Dienstag in der Allmendinger Turn- und Festhalle erwartet. Die Kinderfasnet vom Turn- und Sportverein Allmendingen mit dem Motto „Unterwasserwelt“ zog wie ein Magnet die verkleideten Kinder an.

Vom Haifisch über Pirat bis hin zur Meerjungfrau – die Halle wimmelte nur so von kleinen Wassergestalten. Wenn mal eine Verkleidung eher an Land üblich scheint, so wurde eben kurzerhand aus dem Feuerwehrmann ein Wasser-Feuerwehrmann. Mit insgesamt sieben Stationen haben Gabi Psik und ihr Übungsleiterteam eine tolle Bewegungslandschaft in die Turnhalle gezaubert. Für alle Kinder in jedem Alter war eine Station, die dem Motto entsprechend war, dabei. Da gab es etwa „Arielles Algenschaukel“, die Langbankschaukel an den Klettertauen, die das Schaukeln mit vielen anderen Kindern ermöglicht – eine Erfahrung, die man nicht auf dem Spielplatz erleben kann. Die Wattwanderung auf Balanciersteinen zielte auf die Gleichgewichtsschulung ab. Viel Mut erforderte das Klippenspringen, denn die Weichbodenmatte sah von oben doch etwas weiter entfernt aus.

Die meisten Kinder, die in diesen zwei Stunden vorbeischauten, kamen vom Eltern-Kind-Turnen der Allmendinger Turnabteilung. Sie kannten das Prinzip der frei zugänglichen Stationen der Bewegungslandschaften schon genauso wie die Kinder, die auch wöchentlich zu den „Power-Kids“-Turnstunden gehen. Dies ist das nachfolgende Turnsport-Angebot des Eltern-Kind-Turnens, nur eben ohne Eltern. „Es dürfen selbstverständlich auch Kinder kommen, die nicht im Verein sind“, meinte Gabi Psik, die die kleinen Piraten und Seeungeheuer an ihrer Station fest im Blick hatte und ihnen auch mal Hilfestellung anbot. Die Kinderfasnet sei für alle da, die sich gerne bewegen und mit anderen Kindern in der Unterwasserwelt spielen wollen. Bewegung und Sport machen durstig, deshalb hatten die Übungsleiter vorgesorgt. Eine Trinkstation konnte jederzeit mit dem selbst mitgebrachten Becher besucht werden und dort eine kleine Pause nach den doch auch anstrengenden Stationen eingelegt werden.

Auch konnte jedes Kind so lange bleiben, wie es wollte. Der Kinderfasching solle in erster Line den Spaß an der Bewegung vermitteln, so Gabi Psik.