Pfullingen dominiert bei D-Junioren-Turnier

Der VfL Pfullingen hat das D-Junioren-Turnier in Allmendingen dominiert. Der VfL gewann nicht nur souverän mit maximaler Punktzahl und 25:1 Toren in drei Spielen seine Vorrundengruppe, sondern setzte sich auch im Endspiel gegen die SGM Ehingen-Süd/Rottenacker mit 7:1 durch. Der Turnierzweite hatte sich zuvor in seiner Gruppe ebenfalls klar durchgesetzt.

Vorrunde, Gruppe A: SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen I – TSV Dettingen/Erms 3:2, SGM Bleichstetten/Lonsingen – SGM Ehingen-Süd/Rottenacker 1:3, SGM Altheim I – SGM Bleichstetten 1:3, Dettingen/E. – SGM Ehingen-Süd 0:7, Dettingen/E. – SGM Bleichstetten 4:6, SGM Ehingen-Süd – SGM Altheim I 2:1. - Tabelle: 1. SGM Ehingen-Süd/Rottenacker 12:2/9, 2. SGM Bleichstetten/Lonsingen 10:8/6, 3. SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen I 5:7/3, 4. TSV Dettingen/E. 6:16/0.

Gruppe B: SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen II – SGM Rißtissen-Donau/Riß 2:2, VfL Munderkingen – VfL Pfullingen 1:8, SGM Altheim II – Munderkingen 3:0, SGM Rißtissen – Pfullingen 0:12, SGM Rißtissen – Munderkingen 4:2, Pfullingen – SGM Altheim II 5:0. - Tabelle: 1. VfL Pfullingen 25:1/9, 2. SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen II 5:7/4, 3. SGM Rißtissen-Donau/Riß 6:16/4, 4. VfL Munderkingen 3:15/0.

Endrunde, Spiel um Platz 7: TSV Dettingen – VfL Munderkingen 10:11. Um Platz 5: SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen I 5:4. Um Platz 3: SGM Bleichstetten/Lonsingen – SGM Altheim/Allmendingen/Niederhofen II 3:1. Finale: SGM Ehingen-Süd/Rottenacker – VfL Pfullingen 1:7.