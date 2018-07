Pfarrer Stefan Rühle kommt an Bord

Dekan Klaus Schwarz hat den Zustand der evangelischen Kirchengemeinde Allmendingen am Sonntagmorgen als nahezu unzumutbar bezeichnet, doch die Rettung für die Kirchengemeinde ist da. Nach mehr als eineinhalb Jahren nimmt jetzt Pfarrer Stefan Rühle das Ruder in die Hand.

Von unserer Mitarbeiterin Desiree Schweizer

„Die evangelische Kirchengemeinde Allmendingen wird den neuen Pfarrer sowohl mit offenen Türen als auch mit offenen Herzen begrüßen“, sagte Dekan Klaus Schwarz am Sonntagmorgen im evangelischen Gemeindehaus. Und die Türen sind schon geöffnet, denn kommende Woche wir Pfarrer Stefan Rühle das Pfarrbüro der evangelischen Gemeinde beziehen.

„Die kaiserlose Zeit in Allmendingen nimmt heute mit der Investiturfeier ein Ende“, so Pfarrer Günter Gerlach, der auch in Zukunft auf die gute Zusammenarbeit der evangelischen Kirchengemeinde mit der Katholischen hofft. Und die vergangenen pfarrerlosen Monate waren nicht immer ganz einfach für die Gemeinde.

„Für sie ist es gut, nach einer so langen Vakanz wieder einen Pfarrer zu haben, der Verantwortung übernimmt. Der Zustand bisher war fast unzumutbar“, so Dekan Schwarz. Über eineinhalb Jahre war die Gemeinde nämlich bisher ohne Pfarrer in ihrer Mitte, denn als im Februar 2009 Pfarrerin Gudrun Bortlick ihr Amt in Allmendingen ablegte, wurde die Stelle nicht neu besetzt. Und dass mit Pfarrer Rühle der richtige Mann für das unbesetzte Amt gefunden wurde, sind sich die Allmendinger ganz sicher.

„Er hat das Herz am rechten Fleck und hört auch die Fragen der Gemeinde“, so Dekan Schwarz. Jetzt steht die Gemeinde mit ihrem neuen „professionellen Erbermittler“, wie Pfarrer Rühle sich selbst in seiner Predigt bei der Investiturfeier bezeichnete, vor einem langen Weg.

Während seiner elfjährigen Pfarramtszeit Höpfigheim baute er dort ein Gemeindehaus auf, in Sulz am Neckar förderte er gezielt die Kooperation mit der Kinderkirche. Schon am Sonntagmorgen zeigte er, dass ihm viel am Einbezug der Kinder in den Gottesdienst liegt, und gerade diese freuen sich über seinen Amtsantritt.

Beim anschließenden Stehempfang konnte sich der frisch in den Dienst eingeführt Pfarrer dann über kreative Willkommensgeschenke freuen. Für den süßen Zahn gab es eine Torte in Form einer Bibel und um Allmendingen und Umgebung besser kennenzulernen auch ein Buch. „Für das Sitzfleisch schenke ich ihm ein Kilo Schinken und für viel Durchhaltevermögen eine Dauerwurst“, so Pfarrer Gerlach. Die Stärkung wird der Vegetarier dann wohl seiner Frau und seinen drei Kindern abtreten.