Pfarrer der polnischen Gemeinde stellt sich vor

In Allmendingens Kleindorfer Kirche St. Laurentius wird der polnische Priester Krzysztof Myak künftig für seine polnischen Landsleute Gottesdienst halten. Am Sonntag stellte er sich in der großen Mariä-Himmelfahrt-Kirche der katholischen Kirchengemeinde Allmendingen vor.

Pfarrer Pfarrer Martin Jochen Wittschorek hieß den polnischen Pfarrer vor Beginn des Gottesdienstes herzlich in Allmendingen willkommen. Von ihm habe er erfahren, dass sein ursprünglich polnischer Name „kleiner Abend“ bedeute. Pfarer Krzysztof Myjak brachte seine Freude zum Ausdruck, in Allmendingen willkommen zu sein.

Nach der Vorstellung zogen beide Geistliche hinter den Ministranten durch das Hauptportal in die Kirche ein. Hier wurden sie von einheimischen und polnischen Christen erwartet und von einem Vertreter der polnischen Gemeinde in dessen Muttersprache begrüßt.

Den Evangeliumstext Johannes 15,1-8 las Pfarrer Myjak auf Polnisch und anschließend Pfarrer Wittschorek auf Deutsch vor. Die als „Das Gleichnis vom Weinstock“ bekannte Passage beginnt: „Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer“. Pfarrer Wittschorek deutete das Gleichnis als Abhängigkeit des Menschen von Gott. Das Wohlwollen Gottes lasse die Menschen in der Freiheit der Kinder Gottes leben. Für die Angehörigen seiner neuen Kirchengemeinde hielt Pfarrer Krzysztof Myjak eine Ansprache auf Polnisch. Als Zeichen der internationalen Verbundenheit der Kirche sangen alle Anwesenden das Glaubensbekenntnis auf die Melodie in der Missa de angelis auf Latinisch mit den Worten „Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ“.

„Da brauchen meine polnischen Mitarbeiter und Untermieter ab jetzt nicht mehr bis Ulm zum Gottesdienst zu fahren“, reagierte Wolfgang Rump, Mesner der evangelischen Kirchengemeinde Mundingen am Sonntag erfreut, als er erfuhr, dass der Mitarbeiter der SZ Ehingen von der Konfirmation in Mundingen zur Einführung von Pfarrer Krzysztof Myjak nach Allmendingen fahre.