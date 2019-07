Ortschaftsrat wählt Hermann Mall erneut zum Ortsvorsteher

Im Rathaus von Schwörzkirch hat die ehemalige Schultheißerei Niederhofen ihren Verwaltungssitz. Dort konstituierte sich am Montag auch der neue zehnköpfige Ortschaftsrat und bestätigte Hermann Mall in seinem Amt als Ortsvorsteher.

Zusammen mit Schwörzkirch und Pfraunstetten bildet Niederhofen einen Teilort der Gemeinde Allmendingen. Bedingt durch die unechte Teilortswahl zählt der Ortschaftsrat zehn Mitglieder, davon vier aus Niederhofen, vier aus Schwörzkirch und zwei aus Pfraunstetten.

Mit Ehrennadeln und Urkunden des Gemeindetags von Baden-Württemberg zeichnete Ortsvorsteher Hermann Mall die bisherigen Räte Anton Ott für 25 Jahre, Paul Braun und Wolfgang Loosen für 20 Jahre, sowie Dirk Blass und Eva-Maria Karstaedt für zehn Jahre aus..

Nicht mehr zur Wahl angetreten und aus dem Rat ausgeschieden sind Wolfgang Loosen und Sabine Mall aus Schwörzkirch, Martina Häußler aus Niederhofen und Paul Braun aus Pfraunstetten. Ortsvorsteher Hermann Mall und Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann verabschiedeten sie mit dem Dank der Bürgerschaft. Ins Amt verpflichtet wurden am Montag die sechs bisherigen Mitglieder Anton Ott, Dirk Blass und Ulrich Braig aus Niederhofen, Hermann Mall und Uwe Oppelz aus Schwörzkirch sowie Eva-Maria Karstaedt aus Pfraunstetten und die vier zum ersten Mal gewählten Räte Andreas Häußler und Ulrike Seiffert aus Schwörzkirch, Manuela Braig aus Niederhofen sowie Johannes Braun aus Pfraunstetten.

Bürgermeister Florian Teichmann leitete die anstehende Wahl des Ortsvorstehers und fragte, ob eine geheime Abstimmung gewünscht werde. Dies war nicht der Fall. Per Handerhebung wurde Hermann Mall als einziger Kandidat einstimmig in seinem bisherigen Amt bestätigt. An Stelle seines aus dem Rat ausgeschiedenen bisherigen Stellvertreters Wolfgang Loosen bestimmten die jetzigen Mitglieder einstimmig Dirk Blass aus Niederhofen. In den Vermittlungsausschuss der Gemeinde Allmendingen gewählt wurden Anton Ott aus Niederhofen, Ulrike Seiffert aus Schwörzkirch und Eva-Maria Karstaedt aus Pfraunstetten.