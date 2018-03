Oberstadion ist Sieger beim Schulcup

Zum sechsten Mal hat das Staatliche Schulamt Biberach zum Schulcup aufgerufen – das Finale fand am Dienstag in der Turnhalle der Allmendinger Schule statt. Die Christoph-von-Schmid-Schule Oberstadion hat ihren Titel verteidigt und hat sich abermals als sportlichste Grundschule hervorgetan.

46 Schulen mit mehr als 3200 Schülern haben am Schulcup teilgenommen. Zum Amtsbezirk des Schulamts gehören der Alb-Donau-Kreis, der Landkreis Biberach und der Stadtkreis Ulm. Die besten sechs Schulen sind am Dienstag zum Finalwettkampf nach Allmendingen gekommen: die Grundschule Rißtissen, die Christoph-von-Schmid-Schule Oberstadion, die Federsee-Grundschule Alleshausen, die Grundschule Ingoldingen, die Grundschule Berg und die Grundschule Erbstetten-Frankenhofen.

250 Grundschüler haben sich bis zum Mittag in acht Disziplinen gemessen, die meisten gingen in ihren eigenen Schul-T-Shirts an den Start: Im Minutenlauf wurde die Ausdauer erprobt, im Slalom ging es bäuchlings auf Rollbrettern um die Kegel, Koordination war beim Hampelmann gefragt. Beim Kreiselwurm mussten die Grundschüler ein Kastenteil überwinden und durchkriechen, beim Wendesprint war Schnelligkeit gefragt, außerdem gab es noch Seilhüpfen und konzentriert mussten die Schüler über eine Bankwippe balancieren und dabei einen Ring auf dem Kopf behalten. Zudem galt es, mit einem Ball zehnmal eine Acht um die Beine zu kugeln.

„Sprint und Ausdauer hat am meisten Spaß gemacht“, sagt Florian von der Grundschule Erbstetten, als es auf das Ende zugeht. Alles habe ganz gut geklappt, „nur beim Seilhüpfen war es vielleicht nicht ganz so gut mit der Zeit“. Er nehme mit seinen Mitschülern aus der dritten und vierten Klasse teil, erzählt er. Er selbst sei schon zum zweiten Mal dabei. „Aber es ist das erste Mal im Finale!“

Der Weg ins Finale hat für die Teilnehmer an ihrer jeweiligen Schule stattgefunden. „Wir haben die Aufgaben im Sportunterricht verteilt“, erklärt Sportlehrer Alexander Stark von der Grundschule Rißtissen. „Die Ergebnisse haben wir an das Schulamt weitergeleitet.“ Auch für die Rißtissener Schule haben sich am Dienstag die Dritt- und Viertklässler ins Zeug gelegt, die jüngeren Mitschüler haben sie angefeuert. „Es ist gut gelaufen“, sagen auch die Schüler aus Oberstadion am Ende, als es nur noch heißt: Warten, bis das Ergebnis endlich verkündet wird.

Der Jubel ist groß, als die Grundschule Oberstadion als Sieger feststeht. Den zweiten Platz belegt die Grundschule aus Alleshausen, Dritter wird die Grundschule Rißtissen. Tobias Tress, Rektor in Oberstadion, freut sich mit seinen Schülern – es ist nicht das erste Mal, dass die Schule den Cup für sich entscheidet. Und auch die Grundschule Rißtissen ist zum vierten Mal in Folge im Finale, war im letzten Jahr Zweiter. Die Ergebnisse der sechs Finalisten waren nah beieinander. Jeder Schüler erhielt ein kleines Geschenk, außerdem überreichten Vertreter der Sparkassen Ulm und Biberach jeder Gruppe einen Scheck zwischen 50 und 350 Euro für die Schule.