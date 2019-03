Niemela läuft bei DM auf Platz sieben

Der Allmendinger Alexander Niemela hat sich auf der 3000-Meter-Strecke den siebten Platz bei den deutschen Hallen-Leichtathletikmeisterschaften der Altersklasse U20 erkämpft. Dabei hatte sein Start im Sindelfinger Glaspalast zunächst unter keinem guten Stern gestanden. Durch eine Erkältung hatte der 18-jährige Leichtathlet von der LG Teck in der Woche vor den Meisterschaften mit dem Training aussetzen müssen. Um einen Tag mehr Zeit zu haben, seine Erkältung auszukurieren und sich auf den zweiten Höhepunkt vorzubereiten, hatte Niemela auf das für Samstagmorgen angesetzte 1500-Meter-Rennen verzichtet und ging erst am Sonntag über die 3000 Meter an den Start. Die Rechnung ging auf: Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 8:45,61 Minuten landete Alexander Niemela auf dem siebten Platz. In zwei Wochen geht es schon wieder weiter: Für den Allmendinger stehen dann die deutschen Crossmeisterschaften in Ingolstadt auf dem Programm.