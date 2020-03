Der Malefizschenk in Allmendingen? Das passt doch nicht ganz, wird sich ein mancher gedacht haben, doch es passte gut, denn am Sonntag hielt Werner Kreitmeier einen Vortrag über den Malefizschenk aus Oberdischingen – im alten Rathaus in Allmendingen. Mit Hilfe von Beamer und Laptop brachte Kreitmeier anhand von alten Gemälden und Bildern das Leben des Malefizschenks den Besuchern nahe. Franz Ludwig Schenk von Castell war ein adliger Strafverfolger, deshalb wurde er auch der Malefizschenk genannt: das Wort „malefiz“ stammt vom lateinischen „maleficium“ ab, und das bedeutet wörtlich übersetzt „schlechte Tat“.

Geboren wurde er am 25. August 1736 in Oberdischingen, wo er auch 1821 verstarb. Kreitmeier berichtete nicht nur vom Leben des Grafen und seinen Taten, sondern auch etwas über die Geschichte Oberdischingens. Zu zimperlich durften die Besucher nicht sein, denn es wurde viel über die vom Malefizschenk Verurteilten berichtet, zum Beispiel, dass die Frauen geköpft wurden und die Männer erhängt. Dies lag daran, so Kreitmeier, weil man so nicht unter den Rock der Frauen schauen konnte. So sahen die Besucher Bilder von einem Henkerseil von Oberdischingen und einem Richterschwert. Mit diesem wurde, so Kreitmeier, immer horizontal und mehrmals auf die Verurteilten eingeschlagen: „Sie können sich nicht vorstellten, wie brutal diese Hinrichtungen waren.“

Einer der bekanntesten Fälle des Schenks war Elisabeth Gassner, die auch die „Schwarze Lies“ genannt wurde. Sie wurde aufgrund von etlichen Rauben 1788 hingerichtet. „Die Hinrichtungen waren damals ein Volksfest für die Leute, sogar bis von Ulm kamen die Schaulustigen und das alles zu Fuß – hin und zurück“, erzählte Kreitmeier.

Da ging ein Raunen durch die Menge, denn dies sind immerhin um die 40 Kilometer. Oberdischingen hatte nicht nur ein Gefängnis, sondern auch einen Galgen. Dieser stand dort, wo heute der Jakobsweg verläuft, doch wo genau, das weiß keiner. Das ehemalige Schloss, das 1807 wegen eines Brandes bis auf den Grund niederbrannte, ließ Kreitmeier von einem Oberdischinger Modellbauer nachbauen. Das Werk steht heute im Rathaus.

Nach einem abschließenden Film bedankte sich Christine Baumbarst-Neher vom Allmendinger Arbeitskreis Heimatgeschichte bei Werner Kreitmeier mit einem kleinen Präsent.