Die Volkshochschule Allmendingen hat ihr neues Programm für das Semester 2018/2019 vorgestellt. Bis Ende August werden die aktuellen Programmhefte an alle Haushalte verteilt sein. Im Programm findet man Altbewährtes wie auch spannende neue Kurse.

114 Kurse werden von September bis Juli kommenden Jahres stattfinden, etwas weniger als im zurückliegenden Jahr. Übersichtlich solle das Programm sein, erklärt Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann. „Ziel ist es, dass die Kurse voll sind.“

Neu im Programm ist der Kurs „Schlank ohne Diät“. Wie das gelingen soll, wird Heilpraktikerin Gisela Hildebrand zeigen. „Mit einer bestimmten Klopftechnik kann man Blockaden lösen“, erklärt Claudia Ströhle vom VHS-Team. Ganz verschiedene Themen könne man damit angehen.

Fotokurs für Anfänger

Ein Fotokurs für Anfänger, die alle wichtigen Bedienelemente ihrer Kamera kennenlernen möchten und die Grundlagen zu Fotografie lernen oder auffrischen wollen, gibt Alexander Bauder im Oktober. Erstmals angeboten werden auch Smartphone-Kurse zum Betriebssystem Android und über die Welt der Apps. Außerdem wird Dozent Thilo Herzau ins Verkaufen im Internet einführen und erfolgreiche Strategien beim Bieten und Versteigern vorstellen. Online-Kurse, die man von zu Hause aus besuchen kann und die im vergangenen Semester erstmals angeboten wurden, wird es im neuen Programm nicht mehr geben. „Das wurde gar nicht angenommen“, erklärt Florian Teichmann.

Weil in Zeiten von Computer und Handy immer weniger mit der Hand geschrieben wird, gibt es in diesem Semester den Kurs „Schreib mal wieder mit Stift statt Taste“. „Das finde ich persönlichen einen sehr tollen Kurs“, erklärt der Bürgermeister. „Ein handgeschriebener Brief oder eine Karte vermittelt mehr Emotionen als ein am Computer geschriebener Brief.“ Das Alphabet wird in dem Kurs in verschiedenen Schriftarten vorgestellt. Die Teilnehmer erfahren, wie zum Beispiel die Sütterlinschrift aus Omas Zeiten aussah. In einem anderen Kurs werden kleine Notizbücher und Leporellos gebunden und dekoriert. Möglicherweise entstehen so im Zeichenraum der Schule selbst gebastelte Weihnachtsgeschenke. In einem anderen Kurs lernt man, schöne Grußkarten selber zu machen.

Eigene Rubrik für Ernährung

Auf Wunsch der Bürger bildet im kommenden Semester der Ernährungsbereich eine eigene Rubrik, erklärt Florian Teichmann. Von Thermomix-Kursen bis zu Asiatischer Küche ist wieder alles dabei. Was auch immer sehr gut laufe, seien die Tanzkurse, sagt Elke Bärsauter vom VHS-Team. Thilo Herzau, der auch die Smartphone-Kurse anbietet, wird erstmals einen Kurs zum Stepptanz leiten. Mit Andreas Kasper, der unter anderem West-Coast-Swing-Kurse leitet, habe man auch einen sehr guten Tanzlehrer, sagt Claudia Ströhle. Kasper sei amtierender Bronze-Deutsche-Meister im West Coast Swing.

Auch für Kinder und Jugendliche gibt es wieder Kurse, zum Beispiel Nähen, Bogenschießen oder zur Selbstverteidigung. Pfarrer Martin Jochen Wittschorek leitet im November einen Spielenachmittag für Jung und Alt. Schnell bei der Anmeldung müsse man bei den Zumba-, Aroha- und Töpferkursen sein, da diese immer sehr beliebt seien.

„Wir sind immer offen für neue Kursleiter und Ideen und immer auf der Suche“ sagt Claudia Ströhle. Wer Lust habe, sein Wissen oder Können weiterzugeben, dürfe sich gerne melden.