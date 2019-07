Neue Orgel rückt in greifbare Nähe

Das Spendenkonto für den Bau einer neuen Orgel in der katholischen Kirche von Allmendingen hat an Ostern die 200 000-Euro-Marke überschritten. Dies gab Hubert Vogel, der Vorsitzende des zehnköpfigen Orgelförderkreises, am Sonntag beim sechsten Allmendinger Orgelfest bekannt.

Bei optimalen Wetterbedingungen hat die katholische Kirchengemeinde beim Pfarrer-Sailer-Haus das Fest veranstaltet. Es wird nicht das letzte sein. Bereits für das kommende Jahr gab Hubert Vogel den Termin bekannt. Das siebte Orgelfest findet am 5. Juli 2020 statt. „Der Orgelförderkreis plant, und die gesamte Kirchengemeinde hilft mit, das Fest zu stemmen“, beschrieb Vogel in seiner Ansprache den von allen Mitwirkenden erbrachten Aufwand im Interesse der Kirchenmusik.

Nachdem das Spendenaufkommen zur Beschaffung einer Orgel am Ende des vergangenen Jahres 194 000 Euro erreicht hatte, ist die Summe nunmehr auf mehr als 200 000 Euro angewachsen. Seit 2014 arbeitet der Orgelförderkreis daran, das benötigte Geld für das neue Kirchenmusikinstrument aufzubringen. Verschiedene Aktionen trugen zur Erhöhung des Orgelbaukontos bei. Dazu gehörten das Basteln und der Verkauf von Weihnachts- und Osterdekorationsartikeln. Am zweiten Adventssonntag spielte die Waldenburger Glockenspielgruppe in der Kirche. Leider sei es das letzte Mal gewesen, bedauerte Hubert Vogel. Etabliert habe sich der Verkauf von Orgelwein , sagte er. Der Wein verkaufe sich gut, habe ein schönes Etikett und schmecke bestens. Auf Grund des erfreulichen Stands des Spendenkontos habe Pfarrer Martin Jochen Wittschorek den Förderkreis beauftragt, mit der Ausschreibung für die neue Orgel zu beginnen. Zu Beginn des Jahres hätten Gespräche zwischen Pfarrer, Kirchenaktuar und dem Orgelsachvertändigen Volker Linz stattgefunden. Zusammen mit dem Sachverständigen und Mitgliedern des Kirchengemeinderats erkundete der Förderkreis am 30. März im Rahmen einer Orgelfahrt verschiedene Instrumente. Mittlerweile wurden die Rahmenbedingungen und Inhalte der Ausschreibung festgelegt. Sie wird nach der Freigabe an ausgewählte Orgelbauer versandt. Beim Schirmherrn Ernst Freiherr von Freyberg bedankte sich Hubert Vogel für die Unterstützung. „Ohne Ernst von Freyberg wären wir nicht da, wo wir heute stehen“, würdigte Vogel den wirksamen Einsatz des Schirmherrn und entschuldigte seine Abwesenheit.