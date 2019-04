Nach zwei Monaten Ruhe: Allmendinger Glocken schlagen wieder

Die Friedens- und die Totenglocke im Allmendinger Kirchturm schlagen seit Donnerstag wieder zur Viertelstunde. Knapp zwei Monate war das Schlagen verstummt, weil die Hämmer erneuert werden mussten. In St. Cyrus in Hausen ob Allmendingen fehlte in dieser Zeit der Stundenschlag, auch dieser Hammer ist nun wieder installiert worden.

Schon morgens haben Diakon Roman Fröhlich, Pfarrer Martin Jochen Wittschorek und Stahlbauschlosser Jürgen Wöhrle die schweren Hämmer über die steilen engen Stufen in den Glockenturm von Mariä Himmelfahrt hinaufgeschleppt. Die vier Glocken, die hier läuten, stammen alle aus den 1950er Jahren, ebenso wie die Glocken in Hausen ob Allmendingen.

Neue Hämmer installiert

Nacheinander hat Jürgen Wöhrle die Hämmer dann über einen Seilzug nach oben gezogen und links und rechts der Frieden- und Totenglocke wieder installiert. Zwei Monate hatte das Schlagen der Glocken gefehlt. „Und den Allmendingern ist das auch aufgefallen“, sagt der Pfarrer, der das ein oder andere Mal darauf angesprochen wurde. „Das Läuten hat aber ganz normal funktioniert“, ergänzt er.

Rund 70 Jahre taten die Hämmer ihren Dienst im Glockenturm, nun waren sie ausgeleiert und die Drehachsen und Hammerwellen mussten erneuert werden, sagt Fachmann Jürgen Wöhrle. Eigentlich hätte die Reparatur nur ein paar Wochen dauern sollen, doch ein verzögerter Großauftrag der ausführenden Firma führte dazu, dass die Allmendinger länger auf das Schlagen der Glocken verzichten mussten, als ursprünglich geplant war.

Weil dort ein Landwirt schon seit vielen Jahren immer zum Betläuten aufsteht, um in den Stall zu gehen. Pfarrer Martin Jochen Wittschorek

Bis Gründonnerstag werden die Glocken nun wie gewohnt zu hören sein. Dann schweigen sie komplett und die Ministranten übernehmen die Aufgabe der Glocken durch das traditionelle Rätschen. „Erst zum Gloria an Ostern rufen die Glocken dann wieder“, erklärt Wittschorek. „Die Glocken haben Stimmen, Namen und Anliegen“, so der Pfarrer und nutzt die Installationsarbeiten im Turm für einen kurzen Glockenexkurs: Oben hängen die Friedens- und die Totenglocke, die über ihr Schlagen die Zeit angeben. Geläutet werde die Friedensglocke mit dem abgebildeten Friedensengel beispielsweise zu Friedensgebeten und die Totenglocke, die den heiligen Josef zeigt, immer dann, wenn in Allmendingen jemand beerdigt wird. Unten im Glockenstuhl hängt die Maria-Glocke, die abends um 18.30 Uhr zum Angelusgebet ruft. Die größte Glocke gleich neben der Maria-Glocke ist Jesus geweiht und läutet laut Wittschorek beispielsweise freitags um 15 Uhr zur Todesstunde von Jesus. Sie ist auch immer dann zu hören, wenn die volle Stunde geschlagen wird.

In Hausen ob Allmendingen, erzählt der Pfarrer, gibt es eine kleine Besonderheit: Anders als in den anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit, wo die Glocken morgens um 6 Uhr zum Angelusgebet rufen, wird in Hausen eine halbe Stunde früher geläutet. „Weil dort ein Landwirt schon seit vielen Jahren immer zum Betläuten aufsteht, um in den Stall zu gehen.“

