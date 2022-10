Allmendinger Bücherflohmarkt findet wieder statt

Die 26. Auflage des Allmendinger Bücherflohmarkts findet am Samstag, 12. November, von 9 bis 16 Uhr in der Turn- und Festhalle in der Marienstraße statt. Angeboten wird alles aus Papier und auf Papier – zu Preisen von 50 Cent bis zu mehr als 1000 Euro. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 1,50 Euro. Weitere Informationen und Teilnahmeunterlagen gibt es online unter www.buecherflohmarkt-allmendingen.de.