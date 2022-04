Nach Überholmanöver: Auto überschlägt sich

Bei einem Unfall am Montag in Allmendingen überschlug sich ein 24-Jähriger mehrfach mit seinem Auto. Er erlitt nur leichte Verletzungen.

Zwei Fahrzeuge überholt

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann kurz vor 19.30 Uhr in der Riedäckerstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs. Dort überholte er zwei Fahrzeuge. Im Bereich einer Rechtskurve kam er mit seinem Renault nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Bordstein. Das Auto prallte gegen eine Straßenlaterne und überschlug sich mehrfach. Ein angelegter Sicherheitsgurt verhinderte schlimmeres. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der Renault musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Fahrzeug und der Straßenlaterne auf ungefähr 11 500 Euro. Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.