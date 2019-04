Nach Neubau: Schwenk-Kantine hat wieder geöffnet

Die Schwenk-Kantine ist seit vielen Jahren ein Treffpunkt für Werks-Mitarbeiter und Allmendinger. Nach rund 18 Monaten Bauzeit ist nun der Neubau am Parkplatz fertiggestellt worden. Werkleiter Jürgen Thormann kündigt mit der Neueröffnung aber auch ein paar Änderungen an.

Über die Jahrzehnte hinweg hatte sich in der Schwenk-Kantine abgesehen vom Aussehen der dort Essenden wenig verändert. Die gleichen Blumen, die gleichen Tische und die gleichen Stühle standen seit Jahren in dem Essensraum. Weil neue Vorschriften umfassende Umbauarbeiten nötig gemacht hätten und die Sanierung aber zu teuer geworden wäre, wurde auf dem Gelände der Firma Schwenk Zement, wo ursprünglich die Sozialräume zu finden waren, in den vergangenen Monaten für rund vier Millionen Euro neu gebaut.

Eigentlich wollten wir Ende 2018 aufmachen, aber das haben wir nicht ganz geschafft Jürgen Emperle, Leiter des Technischen Büros

Entworfen hat Architekt August Münz, der unter anderem auch das Verwaltungsgebäude geplant hat, einen Bau, der nun neben der Kantine auch Besprechungs-, Sozial- und IT-Räume beherbergt. Zusätzlich haben ein Trainingsraum, ein Sanitätszimmer und ein Arztzimmer Platz gefunden. „Eigentlich wollten wir Ende 2018 aufmachen, aber das haben wir nicht ganz geschafft“, sagt Jürgen Emperle, Leiter des Technischen Büros der Werksgruppe Süd.

Zum ersten Mal konnten die Schwenk-Mitarbeiter Mitte März in der Kantine essen. Innerhalb von drei Tagen war der Umzug vom alten ins neue Gebäude vollbracht. Seit 18. März können nun auch die Schwenk-Rentner und die Allmendinger wieder in der Kantine Schnitzel, Sauerbraten und Co. genießen. „Die üblichen Stammgäste waren auch direkt wieder da“, sagt Jürgen Thormann, der betont, dass der Firma Schwenk die Verbundenheit zu den Allmendingern sehr wichtig sei.

Wir können keine öffentliche Kantine sein Werkleiter Jürgen Thormann

Aber: „Wir können keine öffentliche Kantine sein“, ergänzt der Werkleiter. Willkommen seien natürlich alle, die bisher in der Kantine gegessen haben, aber ansonsten sei der Zugang eingeschränkt. „Sonst kommen wir an unsere Kapazitätsgrenzen.“ Geplant ist wegen des großen Andrangs schon jetzt, dass die Essenszeiten von Mitarbeitern und Außenstehenden versetzt werden und es künftig unterschiedliche Preise für Schwenk-Mitarbeiter und die Gäste von den umliegenden Firmen und aus Allmendingen gibt. „Der Ansturm ist momentan groß, aber wir hoffen, dass sich das wieder einpendelt“, sagt Laura Müller, die bei Schwenk für die Unternehmenskommunikation zuständig ist.

Mit dem Kantinenneubau sind die Umbauarbeiten auf dem Betriebsgelände von Schwenk noch nicht abgeschlossen. In den kommenden Monaten werden weitere Arbeiten im Bereich der Mitarbeiterparkplätze und um die Kantine folgen. Überlegungen habe man auch schon zur Werkseinfahrt angestellt, um einen Rückstau auf die Bundesstraße zu verhindern. Zudem soll die Abwärme des Ofens künftig zum Heizen der Werksgebäude genutzt werden.

