Der Naturschutzbund von Ehingen und Allmendingen hat in diesem Jahr wieder einige Veranstaltungen zu bieten. Am Sonntag, 10. März, findet eine Frühjahrswanderung ins Maiental bei Allmendingen statt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Lindenhalle oder um 13.45 Uhr an der Grund- und Hauptschule Allmendingen. Die darauffolgende Woche, am Sonntag, 17. März, wird eine vogelkundliche Führung entlang der Donau mit Ferdinand Hirninger geboten. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Donaubrücke in Gamerschwang.

Die Hauptversammlung der Nabu-Gruppe findet am Freitag, 22. März, statt. An diesem Abend erfolgt eine Neuwahl des Vorstandes und des Kassenprüfers, ebenso findet ein Vortrag von Michael Schick statt, einem Gärtnermeister aus Bronnen/Laupheim zum Thema „Naturgarten – was jeder gegen das Artensterben tun kann“. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr im Gasthaus Schwert in Ehingen.

Am Samstag, 13. April, wird das Eiszeitmuseum und der Eiszeitpark mit Thaddäus Bamberger besucht. Abfahrt ist am Bahnhof in Ehingen um 8.43 Uhr, gegen 19.13 Uhr kann mit einer Heimkunft gerechnet werden. Eine vogelkundliche Frühwanderung an den Baggerseen in Rottenacker und anschließendem Weißwurstfrühstück findet am Sonntag, 14. April, statt. Treffpunkt ist um 6 Uhr am Vereinsheim Rottenacker.

Am Joachim-Hahn-Gymnasium in Blaubeuren ist am Sonntag, 26. Mai, „Tag der Artenvielfalt“, um 10 und 14 Uhr finden Führungen statt. Am Sonntag, 9. Juni, werden Schätze der Natur bei Weilersteußlingen bestaunt. Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Lindenplatz und um 13.45 Uhr am Parkplatz der Kirche Weilersteußlingen. Auch an der Kirbe Ehingen bietet der Naturschutzbund am 7. und 8. September einen Informationsstand mit Spielmöglichkeiten für Kinder.

Jahresabschluss wird am 15. November um 19.30 Uhr im Gasthaus Schwert in Ehingen gefeiert. Die letzte Veranstaltung des Jahres rundet die Landesvertreterversammlung in Schorndorf am Samstag, 23. November, ab. Außerdem sucht die Nabu-Gruppe im Februar, Juli und September noch Mitarbeiter zur Grundstückspflege in Dächingen. Bei Fragen steht der Vorsitzende Gerhard Bieger, Telefon 07391/59 31 oder Stellvertreter Thaddäus Bamberger 07391/75 66 74 oder 07392/35 53 zur Verfügung.

Angebote für Kinder

2018 hat der Naturschutzbund auch mit einer Kindergruppe in Ehingen gestartet. Alle 14 Tage sind Kinder im Grundschulalter herzlich eingeladen, freitags ab 16.30 Uhr gemeinsame Abenteuer in und mit der Natur zu erleben. Das Programm für 2019 beinhaltet am 8. Februar „Täuschen und Tarnen im Tierreich“, am 8. März „Ein Vogelleben im Jahresverlauf“ und am 12. April ein „Osterprogramm“. Bei Fragen kann man sich an Sonja Ihle, Telefonnummer 07391/75 32 43 wenden.