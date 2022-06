Musikverein Allmendingen lädt zum Kreiselmusikfest

Der Musikverein Allmendingen lädt vom 24. bis 27. Juni zum Kreiselmusikfest ein. Dabei wird das 125-jährige Bestehen des Vereins gefeiert. Der Freitagabend ist für geladene Gäste reserviert. Am Samstag, 25. Juni, steht dann aber der Dirndlabend mit den Bätscher Buamauf dem Programm. Am Sonntag, 26. Juni, stehen Zeltgottesdienst mit Fahnenweihe, Massenchor, Festumzug, und die Ehgnerländer an. Der Montag, 27. Juni, steht im Zeichen des Kindernachmittags sowie des Firmen- und Vereinsabends.