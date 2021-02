Gefälschte Müllbanderolen sind den Mitarbeitern des zuständigen Entsorgungsbetriebs am Dienstag in Ennahofen aufgefallen.

Sie entdeckten die falsche Banderole an einem Mülleimer in dem Allmendinger Ortsteil. Jetzt ermittelt die Polizei aus Schelklingen wegen Urkundenfälschung in mehreren Fällen, teilt die Polizei mit.