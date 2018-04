Motorroller kommt von Fahrbahn ab

Das Verkehrskommissariat Laupheim sucht aktuell nach dem Fahrer eines grauen Autos. Dieser Pkw ist in einen Unfall verwickelt gewesen, der sich am späten Samstagnachmittag in der Nähe von Allmendingen zugetragen hat.

Ein Rollerfahrer war auf der Kreisstraße von der B 492 her kommend in Fahrtrichtung Grötzingen unterwegs gewesen. Im Bereich einer Linkskurve kam dem 57-jährigen Rollerfahrer plötzlich ein grauer Pkw entgegen, welcher seinerseits die rechte Fahrspur nicht einhielt und den Rollerfahrer so in arge Bedrängnis brachte. Er musste ausweichen, kam von der Fahrbahn ab; stürzte und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Am Gefährt des Mannes entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von gut 5000 Euro. Ob der Autofahrer den Unfall bemerkt hat, ist unklar. Jedenfalls hielt dieser nicht an und fuhr nach dem Unfall weiter davon in Richtung B 492.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann nähere Angaben zu dem grauen Pkw machen? Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Laupheim (07392/963 00) in Verbindung zu setzen.