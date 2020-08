Mit diesem Werkstoff erweitert Burgmaier sein Portfolio

Die Allmendinger Firma Burgmaier erweitert ihr Leistungsportfolio und bietet seit August sogenannte „AM-Bauteile in 16MnCr5“ an. Der Werkstoff ist die etablierte Allround-Legierung in Produktionsunternehmen: Flexibel einsetzbar, bewährte Eigenschaften und hohe Wirtschaftlichkeit.

16MnCr5 hat viele Anwendungsgebiete in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau sowie bei der Herstellung von Werkzeugen und Spannmitteln, so die Mitteilung des Herstellers. Bislang stand das Material nur für die konventionelle Fertigung zur Verfügung. Burgmaier hat den Werkstoff für das selektive Laserschmelzen qualifiziert und fertigt kundenspezifische Bauteile mit einem 50m-Parameter in einer Dichte bis zu 99,9 Prozent.

Vorteil für Kunden

Der Vorteil für den Kunden: „Außen hart und innen zäh“. 16MnCr5 besteche laut Burgmaier durch seinen flexiblen Einsatz und eine hohe Verschleißbeständigkeit im einsatzgehärteten Zustand. Über spezifische Wärmebehandlungen kann Burgmaier unterschiedliche mechanische Eigenschaften erzielen. „Mit der Qualifizierung von 16MnCr5 folgen wir der Nachfrage aus dem Markt. Burgmaier bietet additive Bauteile aus dem neuen Werkstoff exklusiv an und differenziert sich damit im Markt der High-end-AM-Dienstleister“, berichtet Ken Krauß, Leiter Additive Manufacturing bei Burgmaier AM.

Fertigungsparameter wichtig

Die Voraussetzung für ein erfolgreiches AM-Bauteil ist der geeignete Fertigungsparameter. Für ein erfolgreiches Bauteil-Projekt, das sich für den Kunden wirtschaftlich rechnet, ist jedoch eine vollständig ausgelegte Prozesskette notwendig. Neben der nachgelagerten spanenden Präzisionsbearbeitung legt Burgmaier hier den Fokus auf die vielseitigen Möglichkeiten der Wärmebehandlung, um zielgerichtet die erforderlichen mechanischen Eigenschaften zu erreichen.

Die Kernbotschaft von Burgmaier lautet: Bei wichtigen Kennwerten erreicht das additiv hergestellte Bauteil die Werte von konventionellen Bauteilen oder übertrifft diese sogar.