Mit Andreas Kasper tanzt Allmendingen in den Mai

Der von der Volkshochschule Allmendingen angebotene Tanz in den Mai hat am Montag wieder rund 40 Leute ins Allmendinger Bürgerhaus gelockt. Tanztrainer Andreas Kasper gab die Musik vor und tanzte selbst begeistert mit.

„Im bekannten und bewährten Stil wollen wir auch dieses Jahr fröhlich in den Mai tanzen“, lautete die Einladung zu dem aus früheren Zeiten bekannten Vergnügen. Im Allmendinger Bürgerhaus haben die Liebhaber des traditionellen Gesellschaftstanzes seit etlichen Jahren dazu Gelegenheit. Standard- und Lateintänze sind dabei angesagt.

Standardtänze wurden ursprünglich alle Gesellschaftstänze genannt. Mittlerweile ist es ein Sammelbegriff für Langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer, Foxtrott, Slowfox und Quickstep. Zusammen mit den Lateinamerikanischen Tänzen bilden die Standardtänze einen Großteil der Tänze des Welttanzprogramms. Dieses wurde Anfang der 1960er Jahre vom Weltfachverband der nationalen Tanzlehrerverbände (World Dance Council - WDC) begründet.

Der vorausgegangene Besuch einer Tanzschule ist jedenfalls empfehlenswert, um das Vergnügen voll auskosten zu können. Die Besucher des Allmendinger Tanzabends sind denn auch vorwiegend Leute, die sich von Tanzkursen in der Ehinger Tanzschule Möhrle, dem Move Club oder vom Tanzen bei Andreas Kasper her kennen und die Grundschritte und viele Figuren der Tänze des Welttanzprogramms beherrschen. Foxtrott, Blues, Langsamer und Wiener Walzer, Tango, Rumba, Cha cha cha, Jive, Samba, sowie Modetänze wie zum Beispiel der Discofox sind ihnen bekannte Begriffe, die sie nach Ankündigung auf der Tanzfläche umgehend in Bewegung umzusetzen in der Lage sind.

„Tanzen kommt immer mehr wieder in Mode“, hat Andreas Kasper festgestellt. In Allmendingen bietet er Kurse in West Coast Swing, dem neue Trendtanz aus Kalifornien an. In den USA hat sich der WCS zu einem der beliebtesten Paartänze entwickelt und findet jetzt auch hier immer mehr Anhänger. Er kann zu nahezu jeder Musik im 4/4-Takt getanzt werden. Bei der West Coast Swing Meisterschaft in Düsseldorf belegte Andreas Kasper im Oktober 2017 den dritten Platz.

Bei Andreas Kasper kann man aber auch Discofox und Salsa lernen. An offenen Übungsabenden gibt er Gelegenheit zur Verbesserung in Standard und Latein. Das ist in diesem Fall keine Sprache, sondern Bewegung in diversen südamerikanischen Rhythmen. Für Herbst kündigt Kasper neue Kure an..

Beim Tanz in den Mai sagt er jeweils einen Rhythmus an und gibt die Musik dazu über die Saallautsprecher ein. Bei einem Tango tanzen nur drei Paare, beim folgenden Discofox sind plötzlich alle auf den Beinen. Eine der Tanzpartnerinnen kam von Illertissen. „Jetzt warten wir noch auf die Bürgermeisterin von Mehrstetten“, freute sich Kasper auf eine andere erfahrene Tänzerin. Franziska Höchstädter ist ihr Name.