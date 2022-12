Mit 95 Jahren wöchentlich dabei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wanderung an einem sonnigen aber kalten Wetter bei minus zehn Grad von Allmendingen, am Schmiechener See vorbei, nach Schelklingen. Vier Frauen und 16 Männer trotzten der Kälte und genossen die Einkehr im Vis á Vis. Leider schließt diese Einkehrmöglichkeit ab Juli 2023. Leichtle Johann, Ehrenmitglied des Albverein Allmendingen, feierte seinen 95. Geburtstag, dem alle noch nachträglich gratulierten. Er wanderte strammen Schrittes von Allmendingen nach Schelklingen mit 95 – alle Achtung! Er bedankte sich mit einem Obolus an der Zeche. Die Rückfahrt mit dem Zug war trotz Streik pünktlich.