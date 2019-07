Michael Gierk singt in Grötzingen „Auf der Vogelwiese“

Mit einem perfekten Sommerabend hat der Bergemer Musikverein am Samstag sein Fest in Adlerwirts Garten am Südrand von Grötzingen eröffnet. Alle Tische waren besetzt. Die Ehgnerländer unter ihrem Grötzinger Dirigenten Matthias Schrade ließen dazu die passende Blasmusik ertönen.

„Bei schönstem Sonnenschein spielen sich die Ehgnerländer gerade ein“, formulierte ein Fan auf Facebook seinen Eindruck vom Beginn des diesjährigen Grötzinger Gartenfests. Teilweise von weither waren viele Besucher gekommen, um sich gut gelaunt das Vergnügen eines unbeschwerten Dämmerschoppens mit stimmungsvoller musikalischer Unterhaltung zu gönnen.

„So schön ist Blasmusik“, kündigte Moderator Michael Köhler die von Marin Scharnagl arrangierte Erkennungsmelodie des einstigen Grand Prix der Volksmusik an. Solistisch traten dabei Silvan Betz auf dem Tenorhorn, Jessica Maier auf der Klarinette und Stefan Werz auf der Trompete hervor. Danach begrüßte Köhler eine größere Gruppe Feuerwehrleute aus Gundelfingen im Lautertal. Zu Fuß hatte sie sich auf den Weg zum Fest auf den Lutherischen Bergen gemacht. Ihnen zu Ehren spielten die Ehgnerländer bei zunehmender Dämmerung die Mondlichtpolka von Norbert Gälle und erfüllten ihnen mit dem Auftritt von Michael Gierk aus Böttingen als Sänger des unsterblichen Egerländer-Hits „Auf der Vogelwiese“ einen besonderen Wunsch. Bereits in Frankenhofen, Dächingen, Rottenacker und in seinem Heimatort Auingen hat „Michi“ mit seiner fantastischen Stimme das Publikum in vollen Festzelten zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Am Samstag löste er in Grötzingen tosenden Applaus aus. Im Herbst 2018 veröffentlichte Michael Gierk sein erstes eigenes Album mit dem Titel „Der blanke Wahnsinn“ und war damit in der Radiosendung „Musik aus dem Land“ auf SWR 4 zu hören.

Die Ehgnerländer bereichern das Kreismusikfest in Kirchbierlingen am Sonntag mit einem OpenAir. Dabei sind mit Linus Betz, Silvan Betz, Andre Huber, Peter Seitz und Stefan Werz gleich fünf Kirchbierlinger Musiker auf der Bühne.