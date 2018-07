Malermeister spricht an, was ihm unter den Nägeln brennt

Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) hat am Freitag den Malerbetrieb Michael Traub in Allmendingen besucht. Der Malermeister und Sabine Traub führten den Besuch durch die Werkstatt. Außerdem sprachen sie Dinge an, die ihnen unter den Nägeln brennen.

Besonders ging es in dem Gespräch um die Wertschätzung des Handwerks und Konkurrenz durch Schwarzarbeit. „Die Abschaffung des Meistertitels steht zur Debatte“, sagte Sabine Traub. „Das ist keine Hilfe.“ Während es dem Meisterbetrieb um Qualität gehe und sie einen guten Lohn zahlen, würden andere sagen: „Die gleiche Arbeit können wir auch machen, ohne Qualifikation.“ Wenn man melde, dass jemand schwarzarbeite, rücke der Zoll gar nicht mehr aus, erklärte Michael Traub. „Entweder es sind schon alle Zollmitarbeiter beschäftigt oder es lohnt sich nicht“, so Sabine Traub. Der Zoll sei überlastet.

Auch die Ausschreibungsvorgaben sprach Michael Traub an. „Es ist schwierig, gegen Generalunternehmer konkurrenzfähig zu sein.“ Es sei ärgerlich, wenn ein örtlicher Betrieb wegen ein paar Euro mehr einen Auftrag nicht bekomme. „Mehr Flexibilität wäre gut, um Aufträge an örtliche Betriebe zu vergeben“, stimmte Ronja Kemmer zu.

Schwieriger werde es für den Handwerksbetrieb auch, Auszubildende zu finden, erklärte Michael Traub. Immer mehr fehle das wirkliche Interesse und der Wille zu lernen, erklärte Sabine Traub. Möglicherweise bekämen die Jugendlichen zu wenig vom Handwerk mit. „Vielleicht wäre es auch im Zeitalter der Digitalisierung gar nicht schlecht, wenn man Schülern zeigt, wie man Nägel in die Wand schlägt.“ Hauswirtschaft oder Schreinerarbeit gebe es in der Schule gar nicht mehr, erklärte Michael Traub. „Das ist etwas, das verloren geht.“

Im Malerbetrieb in der Kleindorfer Straße arbeiten neben den Traubs aktuell vier Gesellen, eine Auszubildende und ein Flüchtling als Helfer, wobei es im Betrieb immer eine hohe Frauenquote gibt. Wenig Verständnis haben die Traubs für die Ausländerbehörde, die ihnen bei der Suche nach Fachkräften Steine in den Weg legt. So habe ein Mitarbeiter, der seine Lehre in Österreich gemacht hat, aber bosnischer Staatsbürger ist, nicht zur Probe bei ihnen arbeiten dürfen, weil dies strafbar sei. Desweiteren müsse der Flüchtling aus Gambia, der im Betrieb toll mitarbeite und gut integriert sei, bald das Land verlassen.