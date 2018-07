Lehrer samt Bürgermeister besiegen Schüler

Einmal die Lehrer so richtig ausdribbeln und ihnen ein Tor einschieben – dazu hatten die Schüler der Allmendinger Gemeinschaftsschule am Montag beim Fußballturnier Gelegenheit. Mit dabei war Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann, der in der Mannschaft der Lehrer mitspielte.

Der Turniermodus lautete: jeder gegen jeden – und das knapp vier Stunden lang. Wer am Ende die meisten Siege einfuhr, hatte gewonnen. Alle waren heiß auf den Pokal – das war in den Partien und drumherum spürbar. Die Stimmung war super, zum Anfeuern kamen sogar die Grundschüler in die Sporthalle. Schnell merkte der Bürgermeister, dass es für die Lehrer hier nicht allein um Spaß ging. Der Gier nach dem Pokal war allgegenwärtig.

Jede Mannschaft hatte ihre Trikots gestaltet. Die Lehrermannschaft lief in hellblauen Trikots mit goldenem Druck auf. Der Slogan „Kings of Allm“ prangte auf ihrer Brust – etwas sehr selbstbewusst, angesichts der Tatsache, dass die Neuntklässler das Turnier im vergangenen Jahr dank besserem Torverhältnis für sich entschieden hatten. Doch diesmal sollte es anders kommen – auch dank Florian Teichmann. Im letzten Spiel der Lehrer schoss er ein entscheidendes Tor – der Jubel war groß. Und so waren die Lehrer am Ende tatsächlich die Champions, sie hatten einen Sieg mehr auf ihrem Konto als die Neuner, die Zweiter wurden. Die Lehrer jubelten mächtig über ihren goldenen Pokal, wofür sie natürlich nicht nur Applaus sondern auch Buhrufe ernteten.

Bei den Mädchen gewann die neunte Klasse, auch sie erhielten einen Pokal, die weiteren Teilnehmer freuten sich über Urkunden und Süßigkeiten. Natürlich übernahm der Bürgermeister die Siegerehrung. „Es hat richtig Spaß gemacht“, erklärte er am Ende. „So sehen Sieger aus“, sangen die Lehrer lauthals mit ihrem Pokal. Doch die Schüler werden im nächsten Jahr sicher wieder knallhart angreifen.