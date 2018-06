Lastwagenfahrer flüchtet nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall bei Allmendingen am Montag ist der Verursacher geflüchtet. Kurz vor 19 Uhr war ein Peugeot von Ehingen in Richtung Allmendingen unterwegs. Den Kreisverkehr am Ortseingang wollte der 19-jährige Fahrer zum Industriegebiet verlassen.

Gleichzeitig fuhr ein Lastwagen von Schelklingen her in den Kreisverkehr ein. Der Lkw-Fahrer übersah den Peugeot, die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Ohne anzuhalten setzte der Lastwagen seine Fahrt fort. Am Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro.

Die Polizei ermittelt jetzt und ist auf der Suche nach dem Lastwagen. Kurz nach dem Unfall seien mehrere Autos an der Unfallstelle vorbeigefahren. Die könnten für die Ermittler eine wichtige Hilfe sein, teilt die Polizei mit. Sie wirbt dafür, Verantwortung zu übernehmen

Die Polizei Ehingen (Telefon 07391/5880) bittet deshalb Zeugen des Verkehrsunfalls sich jetzt zu melden. Wer den Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet, könne dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.