Kirchenchor Allmendingen ehrt bei der Cäcilienfeier elf Mitglieder

Der Kirchenchor Allmendingen hat sich kürzlich zur Cäcilienfeier getroffen. Dabei wurden mehrere Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue geehrt. Zuvor eröffnete der Chor den Abend mit einem feierlichen Gesangsstück. Schriftführerin Johanna Mayer nannte in ihrem Jahresrückblick die wichtigsten Veranstaltungen und Termine, bevor die Ehrungen an der Reihe waren. Pfarrer Günther Gerlach hatte alle Hände voll zu tun, denn schließlich erhielten elf Mitglieder eine Urkunde. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Inge Hammer, Dora Heimberger, Sophie Ihle und Karl Mayer geehrt. Bereits 30 Jahre gehören Johanna Mayer und Siegfried Wolf dem Kirchenchor an, 25 Jahre sind Theresia Braig und Marie-Luise Starzmann mit dabei und für 20 Jahre wurden Ruth Graf, Gerhard Kneer und Manfred Sauter geehrt. Ein adventliches Programm in Form von festlicher Flötenmusik, Liedern, Gedichten und einer lustigen Weihnachtsgeschichte rundeten die Cäcilienfeier des Kirchenchors ab. Foto: pr