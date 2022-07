Kinder besichtigen die Schule

Die Sonnenkinder des Kindergarten Sankt Maria haben am vergangenen Mittwoch, 29. Juni, in Begleitung von Eltern die Grundschule in Allmendingen besucht. Oliver Klose, einer der Klassenlehrer der künftigen Erstklässler, hat die Kinder durch die Schule geführt. Neben ihrem Klassenzimmer oder der Aula, durften die Kinder auch einen kurzen Blick ins Lehrerzimmer werfen. Zu den Highlights gehörten allerdings die Turnhalle und der Ruheraum.

Für die 23 Kinder sind die Tage im Kindergarten nun gezählt. In ihren letzten Kindergartenwochen basteln die Kinder Schultüten und bereiten ihre Abschiedsfeier vor.