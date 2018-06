Kemmer besichtigt Kottmann-Stahlbau

Vor rund fünf Jahren ist die Firma Kottmann vom Allmendinger Ortskern ins Gewerbegebiet Riedäcker umgezogen. Die Auftragslage ist gerade jetzt nach dem Winter in der Firma sehr gut, neben der Stammbelegschaft arbeiten vorübergehend noch mehrere Leiharbeiter bei Kottmann-Stahlbau. Am Mittwoch hat sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer gemeinsam mit Listenkandidat Walter Haimerl ein Bild von dem mittelständischen Betrieb im Allmendinger Gewerbegebiet gemacht.

Erst kürzlich ist der alte Firmensitz der Familie Kottmann an der Bahnhofstraße in Allmendingen abgerissen worden. Dort hatte der Vater von Hans Kottmann 1948 seine eigenen Firma gegründet, weil es nicht mehr möglich war, mit dem Zug nach Ulm zu kommen, erläuterte Hans Kottmann die Firmengeschichte. Vor fünf Jahren verkaufte die Familie das Areal an die Gemeinde und siedelte in die Zeppelinstraße um. Zwölf Mitarbeiter sind hier nun beschäftigt, die unter anderem Reparaturarbeiten in den nahegelegenen Zementwerken übernehmen oder auch die Stege im Hohle Fels gebaut haben. „Unser Kundenkreis ist im Umkreis von 30 Kilometern. Nur vereinzelt kommen Aufträge von weiter her“, so Hans Kottmann. Alle Mitarbeiter sind beim Besuch von Ronja Kemmer auf den Baustellen in der Region unterwegs. „Die Auftragslage ist gerade sehr gut“, ergänzte Kottmann, dessen Kinder beide im Betrieb mitarbeiten. Tochter Stephanie Schweiger ist im kaufmännischen Bereich tätig und steht oft selbst in der Werkstatt, um aus dem Stahl Kunst zu fertigen oder besondere Pflanzkübel zu bauen.

Auszubildende habe er momentan nicht, antwortete Kottmann auf eine Nachfrage von Ronja Kemmer. Es sollen aber wieder welche eingestellt werden, wenn wieder mehr Kapazitäten frei sind. „Wir haben noch aus allen Auszubildenden etwas gemacht“, betonte Kottmann, dem am liebsten die waren, die auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen waren.

Probleme machen dem Stahlbau-Betrieb hohe bürokratische Anforderungen, erklärte der Firmeninhaber der Abgeordneten. Für fast jede Firma brauche es Zertifizierungen und Sicherheitsschulungen. „Und dann ist es halt doppelt ärgerlich, wenn man sieht, dass manche Arbeiter ohne Zertifizierungen auf den Baustellen unterwegs sind“, machte Stephanie Schweiger klar.