Keine Angst vor Kohlenhydraten

Einen Informationskurs mit Kochstunde und Verzehr hat die AOK zusammen mit der „Schwäbischen Zeitung“ in Allmendingen angeboten. Der Kurs war ausgebucht – ein Dutzend Personen konnte teilnehmen. Das Seminar zum Thema Kohlenhydrate fand in der Schulküche und dem dazugehörigen Unterrichtsraum statt. Verbunden war die mehrstündige Zusammenkunft mit der Fragestellung, welche Kohlenhydrate man zu sich nehmen sollte. Antwort: Die guten Kohlenhydrate! Es gibt einfache und sogenannte komplexe Kohlehydrate, die auch unterschiedlich auf den Körper und den Blutzuckerspiegel wirken.

Wichtig sei, erklärte Referentin Katrin Schmid, einen konstanten Blutzuckerspiegel zu erreichen und dauernde hohe Spitzen durch Zuckerzufuhr und darauf folgende Abfälle durch starke Insulinproduktion zu vermeiden. Gut für den Körper sind sogenannte Vielfachzucker, was Stärke bedeutet, die in Mehl- und Kartoffelprodukten vorkommt. Katrin Schmid plädierte für Vollkornprodukte, weil sie den Blutzuckerspiegel nicht so rasch und stark ansteigen lassen wie Weißmehlprodukte. Die Referentin brachte zwei Mehlproben mit, um zu zeigen, dass der Unterschied der Ballaststoffe bei fein gemahlenen Mehlen mit bloßem Auge, zumal für etwas Ungeübte, schwer zu erkennen ist. Fein gemahlenes Vollkornmehl verhindere dann auch den Vorwurf des „Vogelfutters“, das man ablehnt. Schmid kann verstehen, dass Menschen nicht dauernd Körner aus den Zahnzwischenräumen puhlen wollen, was aber mit der besseren Mahlung, sprich feine Körnung, vermieden werden kann. Beim Bäcker sollte gefragt werden, welche Produkte aus Vollkorn im Angebot sind. Teilweise wird mit Farbzusatz nur ein Vollkornprodukt vorgegaukelt, insbesondere bei Brötchen. Dick machen bei Nudelprodukten auch nicht zuerst die Nudeln, sondern meistens die fette Soße, warnte Schmid.

Einfachzucker, wie Glucose (Traubenzucker) und Fructose (Fruchtzucker), lassen den Blutzucker ganz rasch ansteigen. Abträglich seien Smoothies, weil kein normaler Mensch drei oder vier Äpfel auf einmal essen würde, aber verarbeitet zu diesem Getränk wird diese große Masse an Fruchtzucker ganz schnell verschlungen. Katrin Schmid unternahm mit den Teilnehmerinnen auch das beliebte Ratespiel, wie viele Würfelzucker stecken in diesem und jenem Produkt. Unglaubliche fünf Würfelzucker sind es bei nur zehn Gummibärchen und gar 20 Stück bei einer normal großen Tafel Schokolade und auch fast so viel bei einem halben Liter Cola, was Kinder und Jugendliche oft nebenbei und mehrfach am Tag trinken wollen, wie eine Kursteilnehmerin kritisch einwarf. Überraschend wirkte der Hinweis auf Honig, der aus viel Zucker besteht und gar nicht so gesund ist, wie man immer glaubt.

50 Gramm Haferflocken zum Frühstück wirken cholesterinsenkend, erklärte Katrin Schmid. Fertigmüsli sei nicht zu empfehlen, weil die Hersteller meist viel Zucker einarbeiten. Sportliche Bewegung sollte in den Wochenplan eingebaut werden. In der Schulküche erfuhren die Frauen Interessantes zu bekömmlichen Rezepten: Rote Linsensuppe mit Tomaten, eine Picknick-Quiche, Spaghetti mit Gemüsesoße, Grünkern-Karottenaufstrich, Kräuter-Kaiserschmarrn, und dann gab es auch noch das Rezept für Vitalbrot.