Kein Unterricht am Freitag: Rufbusse fahren in Allmendingen

Aufgrund eines beweglichen Ferientags findet am kommenden Freitag, 31. Mai, kein Unterricht statt. Wer an diesem Tag in Allmendingen mit dem Bus fahren möchte, muss einen Rufbus bestellen.

Im Ortslinienverkehr (Linie 337) fahren Busse, auch ohne Bestellung, wie im Fahrplan dargestellt. Für Allmendinger Bürger besteht die Möglichkeit, in allen Ferien einen Rufbus zu bestellen (Linie 231, 336 und 314). Damit wird besonders für die Teilorte die Möglichkeit geschaffen, in den Ferien mit dem Bus nach Allmendingen, in die anderen Teilorte oder nach Ehingen zu fahren.

Die Fahrzeiten des Rufbusses sind im Fahrplan festgelegt. Der Rufbus wird entsprechend dem Fahrplan bei der Firma Bayer oder bei der Firma Rösch telefonisch bestellt, je nach Fahrzeit entweder am Vortag bis 16 Uhr oder eine Stunde vor Abfahrt. Die Fahrpläne sind im Internet unter www.ding-ulm.de abrufbar.