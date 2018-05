Josef Keller hört nach 38 Jahren in Niederhofen auf

Nach 38 Jahren hat der SV Niederhofen einen neuen Vorsitzenden und einen Ehrenvorsitzenden. Franz Steinle löst Josef Keller ab, der umgehend zum Ehrenvorsitzenden gewählt wurde. Doch wird Josef Keller seinen Verein auch weiterhin aktiv unterstützen. Der jetzige Ehrenvorsitzende übernimmt eines der fünf neu geschaffenen Bereichsleiterämter und wird für den Bereich „Veranstaltungen“ zuständig sein. Vorgestellt wurden die neue Führungsstruktur in der Hauptversammlung am Freitagabend im Sportheim und hier dann auch der Vorstand gewählt.

Gewählt wurden zum Vorsitzenden Franz Steinle, zweiten Vorsitzenden Andreas Keller, Kassierer Alexander Kring (Bereichsleiter Finanzen) und Schriftführer Hubertus Schmidberger (Bereichsleiter Öffentlichkeitsarbeit). Zu diesen Vorstandsmitgliedern gesellen sich die weiteren drei vom Ausschuss bestimmten Bereichsleiter Berthold Keller (Sport), Karl-Ludwig Rieger (Liegenschaften) und eben Josef Keller für den Bereich Veranstaltungen. Die Verantwortungsträger werden in Teilbereichen von weiteren engagierten Mitgliedern unterstützt, so gehören zum Bereich „Sport“ die Abteilungsleiter, es gibt im Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ Zuständige für die digitalen Medien und im Bereich „Veranstaltungen“ Verantwortliche für die einzelnen Feste. Neu ist die Mithilfe eines Externen bei der Finanzverwaltung, wurde in der sehr gut besuchten Hauptversammlung mitgeteilt. Die Mithilfe weiterer Freiwilliger ist erwünscht. Gesucht wird zum Beispiel jemand für die Berichterstattung im Gemeindeblatt.

Die Neustrukturierung wurde nötig, weil Josef Keller in 38 Jahren als Vorsitzender sehr viele Arbeiten selbst erledigte, was jetzt keinem einzelnen Vorsitzenden auferlegt werden könne. Der Verein hat 360 Mitglieder. Das sind zehn mehr als im Vorjahr. Ein Minus musste mit dem Kassenbericht bekanntgegeben werden, was allerdings nur am verspäteten Einzug der Mitgliedsbeiträge gelegen habe. Fußball, Gymnastik und Modellbau bestimmen im Wesentlichen das Vereinsgeschehen. Ein schwieriges Fußballjahr wurde bei den Aktiven gemeistert. Trainer wird Steffen Maier. Spieler, aber auch Schiedsrichter werden benötigt, um die 1000 Euro Strafe für die fehlenden Schiedsrichter sparen zu können beziehungsweise um die vereinseigenen Schiedsrichter zu fördern. Man müsse sich da etwas überlegen, hieß es. Eingeladen wurde zum Saisonabschluss am 8. Juni mit dem Heimspiel gegen die TSG Ehingen (19 Uhr) und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein. Tags darauf findet der Fußballerausflug an den Bodensee statt, für den noch Anmeldungen möglich sind. An der von der Europäischen Union auferlegten Datenschutzrichtlinie werde im Vorstand noch gearbeitet. Deshalb habe auch der Elterninfotag noch nicht stattgefunden. Erarbeiten möchten die Niederhofener eine Richtlinie für die Jugendabteilung. Die Eltern sollen stärker einbezogen werden. Mit Ausnahme der B-Jugend können die Niederhofener Nachwuchskicker von A-Jugend bis Bambini aufbieten, die in der Spielgemeinschaft mit Altheim und Allmendingen spielen. Die AH-Kicker konnten mehrfach Turniersieger werden. Sport und ein Jahresausflug gehören zu den Frauenturngruppen. Die Abteilung „Computer-Technik-Modellbau“ baut mit Jungmitgliedern Drohnen und möchte künftig verstärkt den 3D-Drucker einsetzen. Erinnert wurde in der Hauptversammlung an die Feier zum 60-jährigen Vereinsbestehen.

Der neue Vereinsvorsitzende Franz Steinle lobte, einen starken Verein zu übernehmen, in dem der Fußball das Zugpferd bleibe und Nachwuchssportler Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung bekommen. Steinle war als Jugendtrainer wieder näher an den SV herangerückt. Vorerst stehe er für zwei Jahre zur Verfügung. Seine erste Amtshandlung war die Einleitung der Wahl Kellers zum Ehrenvorsitzenden. Josef Keller hatte zuvor einen kurzen Rückblick auf seine Sportlerlaufbahn gegeben. Er kickte in Oberdischingen und kam mit der SV-Gründung sofort nach Niederhofen, wo er ab 1972 Schriftführer und ab 1980 dann Vorsitzender war. „Graue Haare“ brachte ihm der Sportheimbau ein, weil die Finanzmittel stets knapp waren und von Gewerk zu Gewerk geklärt werden musste, ob weitergebaut werden kann. Höhepunkte in der Geschichte sind der Bezirksligaaufstieg 1989, die FiZ-Teilnahmen seit 1994, Richtfest und Einweihung der Höchsträßhalle. Die Kameradschaft sei immer sehr stark gewesen. Bürgermeister Florian Teichmann leitete die Wahlen und wünschte Franz Steinle, neben den großen Fußabdrücken von Josef Keller auch eigene Fußabdrücke hinterlassen zu können. Geschenke gab es für Josef Keller, den vormaligen Vize Karl-Ludwig Rieger und die Ehefrauen. Keller darf eine Zeppelinfahrt unternehmen.