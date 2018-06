Jetzt fehlt auch noch Daniel Gumper

Fußball-Landesligist TSV Allmendingen befindet sich bereits nach fünf Spieltagen dort, wo er eigentlich in dieser Saison nicht hinwollte: mitten im Abstiegskampf. Einem Sieg gegen den SV Oberzell stehen vier Niederlagen gegenüber. So auch das 1:5 am Mittwoch beim bis dahin punktlosen Schlusslicht FV Bad Schussenried. Die Chancen zu einer Trendwende stehen vor dem Heimspiel (Anpfiff Sonntag 15 Uhr) gegen den FV Ravensburg II alles andere als gut.

TSV Allmendingen – FV Ravensburg II. – Fabian Hummel und Bernard Stvoric sind derzeit um ihre Aufgabe nicht zu beneiden. Wer kann spielen? Wer ist im Urlaub? Wer ist verletzt? Mit diesen Fragen müssen sich die beiden Trainer des TSVAllmendingen seit Saisonbeginn Woche für Woche beschäftigen. Regelmäßig fallen aus dem mit 14 Spielern ohnehin schon dünn gesähten Kader einige Akteure aus. „Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Alle, die auf dem Platz waren, haben ihr Bestes gegeben“, sagte Bernard Stvoric rückblickend auf das Spiel in Bad Schussenried. Im Vergleich dazu stehen morgen wenigstens wieder Spielertrainer Fabian Hummel, der unter der Woche auf einem Trainerlehrgang in der Sportschule Kaiserau weilte, und Tomislav Jauer, der aus dem Urlaub zurück gekehrt ist.

Dafür muss der TSV gegen die Ravensburger Reserve auf Torjäger Daniel Gumper verzichten, der sich jetzt – wie auch weiterhin Manuel Kley und Marian Degen – im Urlaub befindet. Dazu fallen noch die verletzten Daniel Post, Sascha Wasner und Simon Hoffmann aus. Neuzugang Michel Lippmann wird trotz einer Bänderverletzung auf die Zähne beißen und auflaufen. Stvoric schmerzt weniger der Ausfall von Daniel Gumper, als der Zerfall der etatmäßigen Viererkette. Manuel Kley, Daniel Post, Tomislav Jauer und Max Schmid – so lautet die Wunschformation der beiden Trainer. „Wie wir gegen Ravensburg II hinten spielen werden, muss ich erst noch mit Fabian Hummel besprechen“, sagt der 38-jährige Co-Trainer, der in Bad Schussenried für den einzigen Allmendinger Treffer mit einem Freistoß aus 30 Metern sorgte. „Ich hätte es mir nicht träumen lassen, mit meinen 38 Jahren nochmal ein Tor in der Landesliga zu schießen“, sagt Stvoric scherzend.

Trotz der engen Personallage strebt der TSV einen Punktgewinn an. „Wir müssen hinten gut stehen. Ich traue uns schon etwas zu. Mein Wunschergebnis wäre ein 1:0“, sagt Stvoric. Zu diesem sollen Jasha Bazaj und Simon Hoffmann aus der zweiten TSV-Mannschaft beitragen.

Ravensburg II hat nach vier Spieltagen vier Punkte mehr auf seinem Punktekonto. „Wir stellen uns auf einen starken Gegner ein. Da die Ravensburger Verbandsliga-Mannschaft bereits heute spielt, werden einige Spieler sicher in die Zweite rutschen“, so Stvoric. Noch vor Ablauf der Wechselfrist schloss sich Luca Wetzel, zuletzt Torhüter bei der SG Baienfurt, dem FVR II an. Dass Ravensburg einen weiteren Torhüter braucht, hat das Spiel am Mittwoch gegen den SV Kehlen gezeigt. Doch das Hauptproblem liegt im Moment beim FVR II nicht zwischen, sondern vor den Pfosten. Im Heimspiel gegen Kehlen baute Trainer Jens Rädel in der Abwehr auf Erfahrung statt Jugend. Die Erfahrenen enttäuschten aber auf ganzer Linie. Rädel ist dafür zwar kein Vorwurf zu machen, allerdings hat er sich wohl für die falsche Variante entschieden.

Ravensburg hat wertvolle Punkte liegengelassen und wird versuchen, diese in Allmendingen wieder einzusammeln.