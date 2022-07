Ivan Totić feiert seine Nachprimiz

Ivan Totić, der ein Jahr lang als Diakon in Allmendingen gewirkt hat, feiert am Sonntag, 24. Juli, um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche in Allmendingen seine Nachprimiz. Danach wird es bei einem Stehempfang die Möglichkeit geben, ihm persönlich zu gratulieren. Um 18 Uhr feiert Vikar Totić eine Vesper mit der Möglichkeit, den Einzelprimizsegen zu empfangen.

Vikar Totić wird außerdem vom 30. Juli bis 28. August die Ferienvertretung für Pfarrer Wittschorek in der Seelsorgeeinheit Allmendingen übernehmen