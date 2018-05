Integrationsbeauftragter stellt sich vor

Dan Schneider, der Integrationsbeauftragte des Alb-Donau-Kreises für Allmendingen und Schelklingen, hat sich am Mittwoch im Allmendinger Gemeinderat vorgestellt. Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Flüchtlingen habe er schon im Landkreis Günzburg gesammelt, wo er mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen gearbeitet habe, erklärte er. Jetzt könne man auf ihn zukommen, wenn es hier Probleme gebe. Montag- und mittwochnachmittags sei er im Büro in der Altheimer Flüchtlingsunterkunft anzutreffen. Die Stelle hat Schneider am 16. April angetreten.

In Allmendingen und Schelklingen sei er für insgesamt 80 bis 90 Flüchtlinge zuständig, erklärte er. „In der ersten Zeit geht es darum, herauszufinden: wer ist wie weit integriert und wer braucht mehr Unterstützung“, erklärte er. Die Integration sei bei den Flüchtlingen unterschiedlich weit vorangeschritten: „Manche sprechen schon relativ gut Deutsch, andere tun sich bei der Integration noch schwer aufgrund traumatischer Erfahrungen oder wegen des Kulturschocks.“