Im Wellnessbottich plaudern Sängerinnen aus dem Nähkästchen

Proppenvoll war es beim Sängerball des Allmendinger Liederkranzes im Schützenhaus, rund 160 Gäste waren der Einladung der Sänger gefolgt, wohl wissend, dass sie ein unterhaltsames Programm erwartet. Und diese Erwartungen wurden nicht enttäuscht.

Ein zünftiges, leicht angejahrtes Bauernballett bestehend aus den „Tänzern“ Josef Hafner, Albert Mauch, Helmut Knoll, Erwin Knab, Horst Scheitenberger, Rudolf Kramer und Gregor Baur zog, angeführt von Akkordeonspieler Ulli Kruspel, trampelnd auf die Bühne. Ein langgezogenes, nicht besonders forsches Holladi, Hollado, ehe die wackeren Buben zu einem Schuhplattler in Zeitlupe ansetzten. So langsam wie der ausgeführt wurde, vermochte Ulrich Kruspel kaum zu spielen, die Zuschauer lachten Tränen. „S`Dirndl hat gsagt, kimmst auf Nacht, mach mer a nummer, stell di net so dumm“, sang das Bauernballett. Durch solche Abenteuer munter geworden gaben sie ein furioses Konzert mit ihren Wanderstöcken und wurden immer schneller und schneller. „Nur net hudla“, riefen ihnen die Zuschauer zum Abschied nach.

Die Sängerinnen Ursula Glück, Anne Gungl, Anne Knoll, Brigitte Dolp, Sigrid Kramer, Anita Hafner und Emmi Humbert hatten sich einen Tag Wellness verordnet. Im Bademantel mit Duschhaube und Nudelholz ausgerüstet bestiegen sie ihren Wellnesspool, entledigten sich ihrer Bademäntel und begannen mit dem Nudelholz an sich zu arbeiten. „Bauch-, Beine-, Po-Gymnastik war gestern, jetzt wird gewellt“, hieß es. Ihre Männer wollten sie derweil nach Tripsdrill und dort drei Mal durch die Mühle schicken. Die Männer vom Kirchenchor könnten sie gleich mitnehmen, dann gäbe es den heute noch, hieß es. Vieles aus dem Dorfgeschehen fiel der fröhlichen Damenrunde in ihrem Wellnessbottich ein, so könne das Obergeschoss des alten Rathauses saniert eine nette Zweitwohnung für Bürgermeister Florian Teichmann ergeben. Den fanden sie zwar alle sehr smart, nahmen ihn aber trotzdem aufs Korn. „Es würde schon langen, wenn er die angefangenen Wunder seines Vorgängers zuende bringt“, meinten die Damen. Die VHS wird einen Maibaumsteckkurs in der Hauptstraße 10 geben, wussten sie. Mitzubringen sind bloß ein acht bis zehn Meter langer Baum, ein PS-starker Traktor, ein Bagger und sonst noch einiges unhandliches Gerät. Zur Melodie des Kriminaltango sangen sie keineswegs adventlich festliche Horrorgeschichten aus der weihnachtlichen Pfarrkirche.

Wellness war heute, nächstes Jahr gehen die Damen zur Kur, den an jeder von ihnen nagt der Zahn der Zeit, die Haltbarkeit läuft ab. „Ein toller Körper, der besticht, den hast du mit Stützstrümpfen leider nicht“, wussten sie. „Eine Kur ist nun der Plan, dass aus der Krähe wird ein Schwan“, kündigten sie an – man darf auf das Ergebnis gespannt sein. Weiter ging es mit lustigen, von den Männern gesungenen Liedern und Couplets, ehe sich sieben Jungfrauen auf Wallfahrt begaben. Begonnen hatte den Sängerball der Chor mit eingängigen Liedern wie „Kleiner Chico“ und „Schuld war nur der Bossa Nova“.