Helfer putzen die Pfarrkirche blitzeblank

Die Pfarrkirche in Allmendingen ist am Dienstag dem jährlichen Großputz unterzogen worden. Um die 20 fleißigen Helferinnen und Helfer haben von morgens bis abends mit angepackt und das Innere der Kirche zum Glänzen gebracht. Bereits am Morgen lagen Teppiche vor dem Gotteshaus, eine Gruppe hat draußen in der Sonne Kerzenleuchter poliert. Im Inneren haben fleißige Helfer die Sitzpolster der Bänke aufeinandergestapelt und die Kirchenbänke geputzt, ein anderer staubte die Kanzel ab, während ein weiterer Helfer die Schlösser der Schränke überprüfte.

„Es muss alles gemacht werden“, sagt Edith Schrode, die für die große Putzaktion verantwortlich ist. Besonders aufwendig sei es, den Altar und die ganzen Heiligen-Figuren abzustauben und ganz unten bei den Bänken sauberzumachen. „Auch der Glockenturm muss von oben nach unten gewischt werden“, sagt Mesnerin Gertrud Dasch „und die Fenster werden auch geputzt“. Außerdem würden alle Schränke und Schubladen aufgemacht, um zu putzen. „Das muss man einmal im Jahr machen.“ Die nötigen Putzsachen und große Leitern stehen bei der Kirche bereit.

„Es ist viel Arbeit“, sagt Schrode. „Aber es macht auch Spaß zusammen“, ergänzt Dasch. Gemeinsam trinken die Freiwilligen am Mittag Kaffee, abends haben sich die Helfer ein gemeinsames Vesper verdient. Alles an einem Tag zu schaffen, sei fast unmöglich, sagt Schrode. Auch wenn das trockene Wetter von Vorteil sei, weil alles schnell trockne. So geht der Großputz am heutigen Mittwoch wohl noch ein bisschen weiter. Damit die Pfarrkirche in Allmendingen wieder in neuem Glanz erstrahlt.