Helfer für das Waldfreibad Allmendingen gesucht

Der Förderverein Waldfreibad Allmendingen ruft zum Helfereinsatz auf. Es werden Freiwillige gesucht, die mithelfen wollen, das Freibad wieder in den Winterschlaf zu führen, heißt es in einem Schreiben des Fördervereins.

Am Montag, 12. September, beginnen die Arbeiten unter Anleitung von Bademeister Reinhold Ammann bis Mittwoch 14. September. Am Samstag, 17. September, übernimmt der Förderverein ab 9 Uhr die Restarbeiten. Interessierte können sich zur Koordination der Arbeiten mit Daniel Roth in Verbindung setzen unter Telefonnummer (oder WhatsApp) 0173/727 15 61.