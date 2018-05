Hasenstüble in Allmendingen eröffnet wieder

Das Hasenstüble in Allmendingen öffnet am kommenden Donnerstag, 10. Mai, wieder seine Türen. In den vergangenen Monaten hat der Kleintierzuchtverein keine Mühen gescheut und die Räumlichkeiten komplett renoviert. Jetzt hat sich ein neuer Pächter gefunden: Ab Donnerstag gibt es griechische Spezialitäten im Hasenstüble.

Ein Fischernetz hängt über dem Kachelofen, an den Wänden hängen Karten von Griechenland und idyllische Bilder von Meeresbuchten. Konstantinos Eleftheriadis hat zusammen mit seiner Familie der Gaststube den letzten Schliff gegeben. Ab Donnerstag werden sie hier griechische Fleisch-, Fisch- und vegetarische Gerichte anbieten, auf der Karte stehen natürlich auch jede Menge leckere Vorspeisen. Passend zum Hasenstüble gibt es auch eine „Hasenplatte“ für eine oder zwei Personen – „als Dankeschön für den Verein“, so Eleftheriadis. Der Ehinger hatte schon seit 30 Jahren den Traum, ein Restaurant zu eröffnen, „aber es hat nie eine Gelegenheit gegeben“, sagt er. Ende der 80er-Jahre habe er mal im Ehinger Restaurant Dionysos gekellnert. Jetzt verwirklicht er seinen Traum in Allmendingen. Eleftheriadis ist ein Quereinsteiger, arbeitet beim Eloxalwerk Ehingen als Schichtführer und wird das auch weiterhin tun – nur dass er von jetzt an am Wochenende zusammen mit seiner Frau und seinem Schwiegersohn zusätzlich die Gaststätte führt. Kochen wird Maki Molla mit seiner Verlobten – wie der Wirt arbeitet er bei Eloxal.

In der Vergangenheit gab es italienische Gerichte

Seit Juli vergangenen Jahres war das Hasenstüble geschlossen. Die vorherigen Pächter, Familie Broccu, haben die Gaststätte gesundheitsbedingt aufgegeben – sie hatten 20 Jahre lang italienische Gerichte angeboten. Für den Kleintierzuchtverein hieß es jetzt, das gesamte Vereinsheim zu renovieren. In den vergangenen drei Monaten haben circa 25 Vereinsmitglieder mitgeholfen, eine neue Heizungsanlage in das Gebäude zu bauen, die Küche komplett zu renovieren, Stromkabel zu legen und alles zu streichen und herzurichten. Vorher habe es nur den Kachelofen in der Wirtschaft gegeben, jetzt gebe es eine zentrale Heizung, erklärt der Vereinsvorsitzende Willi Knab. „Insgesamt haben wir 60 000 Euro investiert.“ Schulden habe man keine aufnehmen müssen. „Dafür muss man aber auch schaffen“, erklärt Knab. „Wir sind ein sehr fleißiger Verein.“

Auch gebe es jetzt Wasseranschlüsse für jeden Stand beim Göckelesfest. „Es war viel, viel mehr Arbeit, als wir gedacht haben“, sagt Knab. „Am Ende haben wir richtig Gas gegeben.“ Jetzt gebe es nur noch in den Vereinsräumen ein paar Kleinigkeiten zu tun.

