Hans Schrade erhält Ehrenmedaille

Allmendingens Bürgermeister Robert Rewitz hat Hans Schrade in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch die Ehrenmedaille der Gemeinde Allmendingen verliehen. Hans Schrade hat sein Amt als Grötzinger Ortsvorsteher niedergelegt. Sein Nachfolger, der Schreiner Günther Mang, sprach im Sitzungssaal des Rathauses den Diensteid.

Der Gemeinderat hat der Amtsniederlegung von Hans Schrade einstimmig zugestimmt und die Neuwahl von Günther Mang einstimmig bestätigt. „Sie haben in der Gesamtgemeinde und auch in den Ortschaften der Lutherischen Berge – besonders in Grötzingen – viel verändert, neu geschaffen und erhalten“, sagte der Bürgermeister zu Hans Schrade – beide verbindet die Dauer ihrer Amtszeit von 24 Jahren. Ortsvorsteher zu sein, sei nicht ganz einfach, betonte Rewitz. Denn man sei Vertreter der Ortschaft gegenüber der Gemeinde und gleichzeitig gesetzlicher Vertreter der Gemeinde in der Ortschaft. „Sie haben das mit großer Bravour gemeistert“, sagte der Bürgermeister.

Schrade habe in den 24 Jahren zu denjenigen gehört, die fast alle Termine in der Gesamtgemeinde wahrgenommen hätten. Bei der Zusammenarbeit hätten die Sachaufgaben im Vordergrund gestanden. Schrade hätte auch mitgetragen, dass manches aus Prioritätsgründen zurückgestellt werden musste. Rewitz bedankte sich beim scheidenden Grötzinger Ortsvorsteher und betonte: „Eine Ära geht zu Ende. Ihr Name wird mit Grötzingen verbunden bleiben.“

Ratsmitglied Leonhard Sontheimer betonte, dass Schrade es vermocht habe, das Gewünschte vom Machbaren zu unterscheiden. „Wenn du was gesagt hast, dann hat das gegolten.“ Schrade selbst erklärte, die Zusammenarbeit habe immer Spaß gemacht. „Man versucht nur das Beste für die Ortschaft.“

Schrade hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Der 64-Jährige wird bis ins kommende Jahr dem Grötzinger Ortschaftsrat mit seinem Sachwissen erhalten bleiben.

Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag des Grötzinger Ortschaftsrats und bestätigte die Wahl von Günther Mang zum neuen Grötzinger Ortsvorsteher. „Ich nehme die Wahl an“, erklärte dieser und bedankte sich für das Vertrauen. Anschließend erhielt er die Urkunde zum Ehrenbeamten auf Zeit. Bürgermeister Robert Rewitz wünschte ihm „viel Freude fürs Amt“. Dann nahm Mang bereits am Tisch des Gemeinderats Platz.