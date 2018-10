In Weilersteußlingen wurde am Sonntag Herbstfest gefeiert. In der Gemeindehalle herrschte gute Stimmung, während draußen überraschenderweise Winter mit mehreren Zentimetern Schnee und Temperaturen um null Grad herrschten. So ein früher Wintereinbruch lieferte natürlich Gesprächsstoff. Auf den Lutherischen Bergen weckte das Ereignis auch Erinnerungen an die 1980er-Jahre mit Schneebruch und einem eingeschlossenen Autofahrer im Grießtal.

„Wir sind sehr zufrieden, dass so viele Gäste zum Fest gekommen sind“, betonte Thomas Mang. Er gehört zum BSV-Vorsitztrio. Der Bergemer Sportverein Ennahofen (BSV) und der Bergemer Musikverein Grötzingen (BMV) richteten das Fest wieder gemeinsam aus. Mit dem Frühschoppen und Musik vom Musikverein Mundingen startete das Herbstfest. Die Gemeindehalle füllte sich zum Mittagessen, weil die Metzelsuppe beim Herbstfest sehr beliebt ist. Dazu wurden Bier und Wein, Sekt und Schnaps und natürlich auch antialkoholische Getränke angeboten sowie Kaffee und Kuchen. Tradition hat auch ein Verkaufsstand mit ganz verschiedenen Würsten und Rauchfleisch zum Mitnehmen.

Gastgeber gestalten Programm

Die Gastgeber brachten sich aktiv in das Unterhaltungsprogramm ein. Von sportlicher Seite traten die Jazztanzmädels auf. Die Gruppe der jüngeren Tänzerinnen von den Betreuerinnen Sarina und Lorena Schrade und Selina und Chiara Paal trat auf. Nina Mang und Franziska Scherb trainieren die älteren Jazztänzerinnen, die dann auch zeigten, was sie können. Dem Gastauftritt der Mundinger Musiker folgten alle drei heimischen Orchester. Zuerst musizierte das Jugendgemeinschaftsorchester unter Leitung von Dominik Rewitz, Andrea Mang dirigierte das Jugendvororchester, um an die Hauptkapelle zu übergeben, die Matthias Schrade aushilfsweise dirigierte.