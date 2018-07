Gut besuchte GHV-Nacht zum Auftakt des FiZ

Eine gute FiZ-Festeröffnung hat in diesem Jahr die GHV-Nacht des Gewerbe- und Handelsvereins in Allmendingen dargestellt. Wegen des FiZ-Jubiläums hatten sich die Gewerbetreibenden und Händler für eine Kooperation gewinnen lassen und setzten ihr Fest dem sonst nur zweitägigen FiZ als Auftaktveranstaltung am Freitag voran. Vor fünf Jahren zum 20. FiZ hatten die Festmacher dies schon einmal ausprobiert und die Kooperation zeigte sich nun auch bei der 25. FiZ-Auflage als Win-win-Situation für den FiZ-Ausschuss und den Gewerbe- und Handelsverein.

Mussten die Gewerbetreibenden im vergangenen Jahr bei ihrer italienischen Nacht die Standbetreiber für die Verpflegung aus ihrem Mitgliederstamm rekrutieren, so übernahmen jetzt Akteure des FiZ-Festes wesentliche Aufgaben. Der Fiz-Ausschuss übernahm den Getränkeverkauf, der Grötzinger Musikverein verkaufte Gyros, der Förderverein des Allmendinger Musikvereins Knabberfleisch und Wurstsalat zum Mitnehmen, also schon abgepackt, und der Akkordeonverein verkaufte Grillwürste. Außerdem wurden die Biergarnituren und die Bühne für die GHV-Nacht und das FiZ genutzt. „Wir finanzieren die Band. Das ist unser Beitrag zum Fest“, erklärte GHV-Chef Walter Leichtle. „Time Square“ spielte am Freitag vor dem zahlreich zum Festbeginn erschienenen Publikum auf. Anfangs nutzten außerdem die Kinder die Bühne und tollten zur Musik herum. Die Ehinger Band spielte deutsche und englische Titel in einer angenehmen Lautstärke, sodass man sich noch gut unterhalten konnte.

Der Gewerbeverein musste nur seinen Bar-Stand mit zwei Schichten an Ausschankpersonal besetzen. Für die Arbeit am Spültisch der Bar hatten die Gewerbetreibenden die Ministranten aus Allmendingen gewonnen. Die Ministranten übernahmen diesen Arbeit, um sich etwas für die Ministrantenwallfahrt nach Rom dazuzuverdienen. Sie erhielten eine Spende vom GHV. Schon am Sonntagabend startete die Wallfahrt in die Vatikanstadt. 13 Allmendinger reisten mit.

Am FiZ beteiligten sich die Gewerbetreibenden nicht mehr mit einem Stand. Sie bauten ihre Bar ab, so konnte sich jeder Helfer als privater Besucher oder auch Helfer eines Vereins am FiZ beteiligen. Einen Kompromiss mussten bei der GHV-Nacht zum Beispiel die Musiker aus Grötzingen machen. Sie nutzten den Stand des SV Niederhofen, der auf dem Rathausvorplatz postiert war, weil ihr FiZ-Feststand am Samstag und Sonntag einen Platz auf der dann erst geschlossenen Hauptstraße bekam.