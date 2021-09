Grundschulförderverein sucht Unterstützer

Der Förderverein für die Grundschule in Weilersteußlingen will die Grundschule auf den Lutherischen Bergen voranbringen und stärken. Unter anderem setzen sich die Mitglieder dafür ein, dass das Lehrschwimmbecken und die Schulbücherei erhalten werden. Doch auch Nachhilfe, Musik- oder Sportprojekte soll es künftig vermehrt an der kleinen Dorfschule geben. Auf erste Erfolge kann der Verein schon zurückblicken. Nun sucht er weitere Mitglieder.

Unter dem Motto „Gemeinschaft stärkt Zukunft“ steht der Förderverein der Grundschule Weilersteußlingen als Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Schule. „Unsere Grundschule hat ein familiäres Flair mit motivierten und freundlichen Lehrkräften. Die Klassen sind klein und die Wege kurz“, schreibt Melanie Schmuker, die stellvertretende Vorsitzende im Förderverein ist.

In den vergangenen Jahren sei das Angebot an die Bedürfnisse der Schüler und Eltern angepasst worden, sodass es nun beispielsweise eine Nachmittagsbetreuung oder ein Mittagessen in der Schule gibt. „In enger Zusammenarbeit mit der Rektorin Sonja Looser möchten wir uns als Förderverein einbringen und die Grundschule weiter voranbringen sowie den Erhalt dieser tollen Einrichtung bestärken.“

Man sei stolz darauf, dass bereits erste Erfolge erzielt werden konnten. Zum einen bei der Aktion „Region bewegen“ der Sparkasse Ulm. Die 2000 Euro Preisgeld wurden für eine Tischtennisplatte sowie eine Basketballanlage im Rahmen der Schulhofgestaltung verwendet. Zum anderen wurde durch die Finanzierung eines Sponsors ein Holzkrokodil zum Spielen und Balancieren auf dem Pausenhof aufgestellt und durch die Schüler schön gestaltet.

Um weitere Projekte realisieren zu können, suchen die Mitglieder um den Vorsitzenden Iraklis Demisis weitere Mitstreiter. Beitrittserklärungen wurden an die Haushalte der Lutherischen Berge verteilt. Weitere Beitrittserklärungen finden Interessierte in der Grundschule, der Donau-Iller Bank in Grötzingen, im Rathaus in Allmendingen und auf der Homepage der Gemeinde.