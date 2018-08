Nur 13 Schüler werden voraussichtlich im kommenden Schuljahr die Grundschule Weilersteußlingen besuchen. Nun müsse für den Schulstandort gekämpft werden, sagt Allmendingens Bürgermeister Florian Teichmann. Fünf Eltern im Einzugsgebiet der Grundschule hätten sich für eine andere Schule für ihre Kinder entschieden. Damit sei auch das Projekt einer Nachmittagsbetreuung an der Schule erst einmal gestorben, das eigentlich schon kurz vor der Umsetzung war.

„Es gab einen Antrag aus dem Ortschaftsrat, eine Nachmittagsbetreuung einzuführen“, erklärt Bürgermeister Florian Teichmann. Die Bemühungen seien auf Wunsch der Elternschaft zurückgegangen. Es sei geprüft worden, ob die Voraussetzungen da sind. „Es gab bereits einen Gemeinderatsbeschluss und einen Antrag für das Jugendbegleiterprogramm.“ Das übergeordnete Ziel sei es gewesen, den Schulstandort zu stärken. Das Angebot wäre für den Kindergarten und die Grundschule gewesen, wobei das Hauptaugenmerk auf der Grundschule lag.

„Für mich persönlich enttäuschend“

„Nach dem Beschluss gab es aber fünf Anträge auf einen Schulstandortwechsel“, erklärt Teichmann – von Eltern der zukünftigen Erstklässler, die jetzt die Grundschule in Allmendingen besuchen werden. „Das ist für mich persönlich enttäuschend“, so der Bürgermeister. Man habe versucht, den Wunsch der Eltern möglich zu machen, weil man wusste, wie wichtig das war. „Wir hätten das Angebot ab dem kommenden Schuljahr anbieten können.“ Doch mit der Abmeldung der fünf Schüler sei die Nachmittagsbetreuung erst einmal auf Eis gelegt. „Wir werden beobachten, wie es sich weiterentwickelt.“

Das große Ziel sei es gewesen, den Schulstandort zu erhalten, erklärt Teichmann. Nach seinen Informationen war für das kommende Schuljahr mit einem Zugang von acht Schülern und einem Abgang von fünf Schülern geplant worden, was eine Schülerzahl von 18 Kindern insgesamt bedeutet hätte. „Im Schuljahr 2018/2019 besuchen jetzt aber vermutlich nur insgesamt 13 Kinder die Grundschule“, erklärt der Bürgermeister. Der Schulstandort stehe schwächer da denn je. „Jetzt geht es darum, für den Schulstandort zu kämpfen, damit er nicht vom staatlichen Schulamt Biberach geschlossen wird“, sagt Teichmann. „Von Seiten der Gemeinde werden wir ihn nicht schließen, weil er uns wichtig ist.“ Die Eltern vor Ort hätten es mit ihren Entscheidungen in der Hand, ob die Grundschule erhalten bleibt oder nicht.

Alles hängt jetzt vom Schulamt ab

Es werde eine schwierige Aufgabe, sagt Teichmann, immerhin gebe es nur noch 3,25 Kinder pro Jahrgang. Es hänge jetzt alles vom Schulamt ab. „Es wird sich zeigen, ob das Schiff wieder aus dem stürmischen Gewässer herausfindet oder ob es in Seenot gerät.“

Es sei wichtig, dass das Schulamt Lehrkräfte zur Verfügung stellt, zwei Lehrer gebe es derzeit an der Grundschule. Es gebe eine offene Klasse für alle vier Jahrgänge, der erste und zweite Jahrgang sowie der dritte und vierte würden auch teilweise separat voneinander unterrichtet. Es werde in Weilersteußlingen ein gemeinsames Lernen praktiziert, wie es auch an Gemeinschaftsschulen gängig sei. Dass das Schulamt kürzlich wieder die offene Stelle der Schulleitung ausgeschrieben habe, sei ein positives Zeichen gewesen mit der Aussage: Die Schule soll erhalten bleiben.