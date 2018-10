Ein riesiger Andrang hat sich in Weilersteußlingen zum Tag des offenen Stalles bei Familie Kegel eingestellt. Karl, Elke und Sohn Philipp Kegel betreiben hier einen Milchviehbetrieb und haben sich für eine Großinvestition entschieden und einen neuen Stall gebaut, den rechtzeitig vor dem Einzug von bis zu 180 Kühen noch die Öffentlichkeit besichtigen und begehen durfte. Gleich am Sonntagvormittag stellten sich sehr viele Schaulustige am Haldehof ein. Der Name ist neu, lag aber nahe, weil der bestehende Hof der Familie Kegel 1969 an den Haldeweg aussiedelte.

Die Feuerwehrleute halfen bei der Einweisung der Fahrzeuge. Der Musikverein mit seinen Mitgliedern übernahm die Bewirtung mit Speisen und Getränken, und die Landfrauengruppe sorgte für den Verkauf von Kaffee und Kuchen. Die BayWa Ehingen stellte eine Landtechnikausstellung mit großen Traktoren und Anhängern auf die Beine. Dadurch konnte sich die gastgebende Landwirtsfamilie Kegel auf die angekündigten Führungen durch den Stall und die Gespräche mit Bekannten, Verwandten und Interessierten konzentrieren.

Drei Führungen wurden angeboten und ein Vertreter der Melkroboterfirma half bei der Erklärung mit. Zwei solche Melkroboter stehen in der Mitte des hohen und lichten Stalles. Der Stall ist sehr groß. Zweimal würde die Weilersteußlinger Gemeindehalle locker hineinpassen. Die überbaute Fläche beträgt mehr als 3000 Quadratmeter. In eingestreuten Liegeboxen, auf den Laufgängen, am 75 Meter langen Futtertisch oder auch im Laufhof draußen können sich die Kühe aufhalten und so oft sie mögen am Melkroboter ihre Milch abgeben. Ein Reinigungsroboter reinigt den Spaltenboden. Handarbeit bleibt das Füttern und Sauberhalten der Liegeboxen. Neben dem Stall wurde ein Güllebehälter gebaut, der 2,7 Millionen Liter fassen kann. Der Milchtank hat ein Fassungsvermögen von 10000 Litern.

Kühen ziehen um

Spannend wird es nach dem Tag der offenen Tür noch einmal zur Wochenmitte auf dem Haldehof. Dann werden die 70 Milchkühe aus dem alten Stall in den neuen Stall zum sogenannten Einmelken gebracht. Außerdem haben Kegels eine Herde mit 40 Kühen nördlich von Ulm gekauft, weil der dortige Landwirt aufhört. Auch diese Kühe müssen sich an den neuen Stall, ein Halsband mit Chip und vor allem den bisher unbekannten Melkroboter gewöhnen. „Eventuell muss man einzelne Kühe mehrfach zum Melkroboter führen“, erklärt Philipp Kegel. Der 23-Jährige ist ausgebildeter Landwirt und steht kurz vor seiner Prüfung zum Landwirtschaftsmeister.

Alle am Stallbau beteiligten Unternehmen machten mit Bannern Werbung am Ort oder waren auch mit Mitarbeitern beim Tag der offenen Tür vertreten: Melkroboterlieferant Lely aus Uttenweiler, Architekt Junker und Partner aus Amtzell, Stallbauer Hörmann aus dem bayerischen Buchloe und Betonteilehersteller Haussmann aus Neenstetten.

Eine PV-Anlage ist auf dem Dach installiert und hilft mit, die Kosten zu amortisieren. Das Land gab zum Stallbau einen Zuschuss von 30 Prozent, was an die Einhaltung von Kriterien geknüpft ist. „Zum Beispiel die Laufgangbreite“, erklärte Philipp Kegel. Mit eigener Nachzucht soll der Milchviehstall nach und nach bis auf 180 Milchkühe aufgestockt werden.