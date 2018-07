Großer Andrang beim Gartenfest

Einer der schönsten Freiluftfestplätze der Gegend ist Adlerwirts Garten am südlichen Ortsrand von Grötzingen. Hier veranstaltete der Bergemer Musikverein am Wochenende mit großem Erfolg wieder sein traditionelles Gartenfest.

Wenn das Wetter für ein Freiluftfest so optimal ist wie am vergangenen Wochenende, bleibt der Publikumsandrang nicht aus. Dieses Jahr freute sich der gastgebende Musikverein über besonders viele Gäste. „Eine schöne Sommerabendatmosphäre“ bescheinigte Musikvereinsvorsitzende Bianca Scherb dem Samstagabend, als beim Auftritt der bekannten Ehgnerländer alle Plätze auf dem bunt illuminierten Gelände besetzt waren. Dies war schon deswegen nicht anders zu erwarten, weil Matthias Schrade, der Leiter des jugendlichen Blasorchesters in böhmischer Besetzung und einige der höchst talentierten Musiker auf den Lutherischen Bergen zuhause sind.

Für einige andere Ehgnerländer ist der Musikverein Ehingen die musikalische Heimat. Da lag es nahe, für den Frühschoppen am Sonntag die ganze Stadtkapelle zu engagieren. Diese bewies nach dem gut besuchten und humorbetonten Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Ströbel aus Schelklingen auf der Freilufttribüne unter der Leitung von Michael Hafner ihre Fähigkeit, die böhmisch-mährische Musik effektvoll zum Klingen zu bringen. Für deren authentische Wiedergabe steht Michael Hafner auch als Leiter des Ehinger Blechbläserquintetts.

Der hervorragende Kartoffelsalat zum schmackhaften Mittagessen mit Schweinehals wurde traditionell vom Kochteam im Gasthaus Löwen zubereitet. Beim Spieleparcours hatten die Kinder am Nachmittag ihr Vergnügen. Ab 14 Uhr unterhielt die Jugendkapelle des BMV, abends die Musikkapelle Böttingen.