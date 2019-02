Große Veränderungen im Allmendinger Gemeinderat

Von einem Umbruch möchte Walter Haimerl, Vorsitzender der CDU Allmendingen/Altheim, nicht sprechen. Doch die Zusammensetzung des Gemeinderats in Allmendingen wird nach der Wahl am 26. Mai eine grundlegend andere sein. Sieben der momentan zehn Ratsmitglieder der CDU werden aufhören, nur drei stellen sich wieder zur Wahl. Und auch bei den Freien Wählern, die derzeit ebenfalls zehn Ratsmitglieder stellen, werden einige nicht wieder kandidieren. Beide Parteien sind noch auf der Suche nach neuen Kandidaten. Doch die gestaltet sich schwierig.

„Es sind schon ein paar bei uns, die nicht mehr antreten“, sagt Michael Glöckler, Vorsitzender der Freien Wähler Allmendingen. Wie viele es genau sind, möchte er allerdings noch nicht verraten. „Wir sind noch auf Kandidatensuche“, erklärt er, „und haben auch schon einige gefunden“. Dass einige Ratsmitglieder aufhören, habe „teilweise persönliche Beweggründe“, so Glöckler. „Es gibt manche, die einfach schon eine gewisse Zeit dabei waren.“ So wie er selbst: Eigentlich hatte er sich vorgenommen, nicht länger als zwei Wahlperioden Teil des Gemeinderats zu sein. Nun sind es drei geworden, wobei er schon vor fünf Jahren gesagt habe: „Es werden auf keinen Fall vier.“ Daher wird sich auch Michael Glöckler nach der Kommunalwahl aus dem Gemeinderat verabschieden.

Eine gewisse Veränderung tue dem Gemeinderat gut, ist er überzeugt. Wobei auch wichtig sei, dass das Wissen im Rat nicht verlorengeht.

„Bei mir persönlich hat es anfangs schon drei, vier Jahre gedauert, bis ich einen richtigen Durchblick hatte“, sagt er. „Die Themen im Gemeinderat sind ja breit gefächert.“ Mit dem Bürgermeisterwechsel im vergangenen Jahr habe der Wechsel der Kandidaten auf jeden Fall nichts zu tun, betont der 59-Jährige.

„Das hat sich schon längere Zeit abgezeichnet und hätte es auch gegeben, wenn Robert Rewitz in die vierte Amtszeit gegangen wäre.“ Noch bis zum 28. März haben die Parteien Zeit, die Liste mit ihren Kandidaten einzureichen. „Ich würde mich freuen, wenn Bürger von sich aus kämen und sagen: ,Ich will kandidieren’“, hatte Glöckler bei der Mitgliederversammlung der Freien Wähler im vergangenen Jahr gesagt. Doch daraus ist nichts geworden. „Man muss schon aktiv suchen“, sagt der 59-Jährige, der eine Tendenz wahrnimmt: „Der Bürger will immer nur. Die Kritik nimmt zu“, erklärt er. „Aber wenn man jemandem vorschlägt, er könne sich selbst einbringen, heißt es: keine Zeit.“

Eine Beobachtung, von der auch Walter Haimerl, CDU-Vorsitzender in Allmendingen, berichtet. „Die Suche nach Kandidaten gestaltet sich diesmal schwieriger als in der Vergangenheit.“ Die Bereitschaft, ein Ehrenamt auszuführen, nehme ab. „Kritisch sein ist einfacher, als Antworten zu finden“, erklärt er. Auch der Wandel von der Wir- zur Ich-Gesellschaft trage dazu bei, dass sich weniger Menschen finden, die sich aktiv einbringen möchten. Außerdem fehle zurzeit der Rückenwind durch die Bundesparteien.

Nur Wolfgang Fuchs, Dieter Hammer und Carina Rathgeb werden von den zehn CDU-Räten in Allmendingen erneut kandidieren. „Das ist unüblich, dass 70 Prozent nicht wieder antreten“, sagt Haimerl. Das liege daran, dass einige schon sehr lange dabei sind, bei anderen habe es berufliche Gründe oder der Wohnsitz ändere sich. Junge Leute würden zudem die Aufgabe immer euphorisch angehen und sich nach einem schnellen Erfolg sehnen, müssten dann aber erkennen, „dass sich mit der Bürokratie heute nicht alles schnell durchsetzen lässt“, so der 54-Jährige. „Vielleicht müsste man sie mehr an die Hand nehmen.“

18 Kandidaten können die Parteien für den Kernort aufstellen. „Wir haben 13 sicher, mit zehn bis zwölf sind wir im Gespräch“, sagt Haimerl. Auch sei er zuversichtlich, dass sich für alle Teilorte jemand finden wird. „Wie es aussieht, werden an die 50 Prozent der Kandidaten Frauen sein, was mich ganz arg freut.“ Und auch junge Leute, im Alter zwischen 26 und 38 Jahren, würden einen großen Teil ausmachen. „Es darf sich gerne noch jeder melden, der sich einbringen will“, so der CDU-Vorsitzende.

Dieses Angebot spricht auch Glöckler von den Freien Wählern aus, im März nominieren beide Partein ihre Kandidaten. „Das Ehrenamt ist eine Bereicherung für denjenigen, der es ausführt“, betont Glöckler, „denn man kann die Zukunft mitgestalten“. Bei den Freien Wählern gebe es im Übrigen keinen Fraktionszwang. „Jeder soll so entscheiden, wie er meint, das ist bei uns ganz normal.“

