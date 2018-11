Große Schäden durch trockenen Sommer – Junge Bäume vertrocknet

Mit einem dampfenden Glühwein in der Hand an stimmungsvoll beleuchteten Kunsthandwerksständen vorbeischlendern und sich auf die Weihnachtszeit einstimmen – für viele ist der Advent untrennbar mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt verbunden. Jahr für Jahr stellen sich dabei viele die Frage, warum es einen klassischen Innenstadt-Weihnachtsmarkt nicht auch in der Tuttlinger Fußgängerzone gibt.

Mehrere Anläufe wurden in der Vergangenheit bereits unternommen, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.