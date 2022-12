Gewünschten Christbaum aussuchen und selbst schlagen

Aus der Christbaumkultur in Allmendingen-Grötzingen werden am Samstag, 17. Dezember, von 10 bis 11.30 Uhr Christbäume verkauft. Dies teilt das Forstrevier Weilersteußlingen mit. Die Bezahlung erfolgt in bar vor Ort. Christbaumkäufer können sich ihren Baum selbst aussuchen und dürfen ihn selbst schlagen. Handsäge und Beil sollten mitgebracht werden. Zu beachten sind die geltenden Corona-Regeln. Der Bergemer Heimatverein bietet an diesem Tag heiße Getränke und Würste zum Selbstgrillen an den Schwedenfackeln an. Darüber hinaus teilt das Forstrevier Weilersteußlingen mit, dass nun im Distrikt Hohreute (zwischen Grötzingen und Briel, östllich der Kreisstraße 7341) wieder Deckreisig zum Selbstabholen zur Verfügung steht; wegen eines Maschinenschadens habe sich der Beginn des Holzeinschlags in diesem Jahr um mehrere Wochen verzögert, so das Forstrevier, das zudem darauf hinweist, dass die Wege derzeit stark verschmutzt seien.